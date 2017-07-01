وزير الصحة يقوم بزيارة للحسيمة ﻿

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الجمعة، أن وزيرها الحسين الوردي، سيقوم بزيارة عمل إلى إقليم الحسيمة يوم الإثنين 24 يوليوز 2017.

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الجمعة، أن وزيرها الحسين الوردي، سيقوم بزيارة عمل إلى إقليم الحسيمة يوم الإثنين 24 يوليوز 2017.

وحسب البلاغ فستكون هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على المنشآت الصحية بالإقليم، بما في ذلك المركز الجهوي للأنكولوجيا الذي تم تجهيزه بمعدات بيوطبية حديثة، كما سيطلع السيد الوزير والوفد المرافق له على الأشواط التي قطعتها المشاريع والمنجزات الصحية بالإقليم، إلى جانب تأهيل وتوسعة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، كما سيتوج هذه الزيارة بلقاء مع المنتخبين والبرلمانيين وبعض الفعاليات الحقوقية والمدنية.