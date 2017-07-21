عاجل وبالصور..بعد الحكم على الكرطومي ولبداحي بالسجن: هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء ﻿

تعرف الساحة المقابلة للمحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع بالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تجمع العشرات من الأشخاص الغاضبين بسبب الأحكام الصادرة في حق من كل مراد الكرطومي وعادل لبداحي.

''شوف تيفي''

تعرف الساحة المقابلة للمحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع بالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تجمع العشرات من الأشخاص الغاضبين بسبب الأحكام الصادرة في حق من كل مراد الكرطومي وعادل لبداحي.

وعبر المتواجدون أمام المحكمة عن صدمتهم ودهشتهم الكبيرة، مؤكدين بأن الأحكام الصادرة في حق المذكورين كانت قاسية جدا في حقها لأنهما حسب اعتقادهم بريئين من التهم المنسوبة إليهما.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، قد قضت يومه الجمعة، بعد ليلة كاملة في المداولة، بسجن كل من مراد الكرطومي وعادل لبداحي لمدة ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، قررت الأسبوع الماضي ضم ملف المذكورين معا، وذلك بعد قرار متابعتهما بتهم إهانة هيئة منظمة، والقدف والتشهير، والتبيلغ عن جريمة خيالية، يعلم مسبقا عدم حدوثها واتلاف المحجوز والمشاركة.