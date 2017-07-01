المروحيات الطبية لوزارة الصحة تنقذ أربع حالات صحية حرجة بكل من تارودانت وجرسيف والداخلة وأزيلال ﻿

كشفت وزارة الصحة، تمكن المروحيات الطبية التابعة لها، عبر تدخلاتها الاستعجالية من إنقاذ ثلاث حالات صحية حرجة بكل من تارودانت وجرسيف والداخلة وأزيلال.

شوف تيفي





كشفت وزارة الصحة، تمكن المروحيات الطبية التابعة لها، عبر تدخلاتها الاستعجالية من إنقاذ ثلاث حالات صحية حرجة بكل من تارودانت وجرسيف والداخلة وأزيلال.





ووفق بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فقد تم أمس الخميس 20 يوليوز2017 نقل امرأة، تبلغ من العمر38 سنة، وتقطن بدوار المريبات جماعة سيدي بورجا إقليم تارودانت، بعد أن تعرضت لحروق بليغة بنسبة 45% من الدرجة الثانية والثالثة، من المستشفى الإقليمي المختار السوسي إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة، رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات والكوارث، وذلك بعد أن تم التكفل بها وإجراء مختلف الفحوصات الطبية والإسعافات الأساسية لها بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.



وقد تمت هذه العملية بنجاح بفضل التنسيق المحكم بين مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش SAMU-SMUR لكل من تارودانت والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، والذي شمل النقل والاستقبال وساهم في ربح الوقت.



وإستنادا لذات البلاغ، تم نقل مريض في حالة صحية حرجة من جرسيف إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بالمروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة، حيث تعرض خمسيني منحدر من مدينة جرسيف، لمضاعفات صحية استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف لتلقي العلاج، إلا أنه وبسبب حالته الصحية الحرجة، فقد تقرر ضرورة نقله، بوجه السرعة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، لمواصلة الفحوصات الطبية والعلاج.



وقد تم أمس الخميس 20 يوليوز 2017 ربط الاتصال بمصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية بجهة الشرق، إثر ذلك انتقل فريق طبي وشبه طبي تابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة إلى مستشفى مدينة جرسيف لنقل ومرافقة المريض على متن المروحية الطبية إلى حين وصوله إلى المركز، واستقباله بمصلحة الإنعاش حيث يتم حاليا استشفاؤه وعلاجه.



أما فيما يخص الحالة الثالثة، فتتلخص في إنقاذ سيدة مصابة في حادثة سير خطيرة ونقلها من المركز الاستشفائي الجهوي بالداخلة إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، حيث كانت الضحية البالغة من العمر 28 سنة، تعاني من رضوض متعددة، إذ قام طاقم طبي متعدد الاختصاصات بإجراء مختلف الفحوصات الطبية اللازمة بقسم المستعجلات، لكن ونظرا لحالتها الصحية الحرجة فقد قرر الفريق الطبي ضرورة نقلها إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.



وزوال يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، وبعد المتابعة واستقرار حالتها الصحية، تم نقلها بالمروحية الطبية لوزارة الصحة، رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات والكوارث، من المركز الاستشفائي الجهوي بالداخلة إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، قصد مواصلة العلاج والاستشفاء.



وأكد البلاغ كذلك، عن إنقاذ رضيع في حالة صحية جد متدهورة من دوار زركن بإقليم أزيلال ونقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث

تم صباح يوم السبت 15 يوليوز 2017 الماضي، بنقل طفل في حالة صحية جد متدهورة، يبلغ من العمر سنة واحدة، يقطن بدوار زركن جماعة زاوية أحنصال إقليم أزيلال إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة.



وتم ذلك بعدما تلقت مندوبية وزارة الصحة اتصالا من الممرض المداوم بالمستوصف القروي زركن حول الحالة الصحية للطفل المصاب بلسعة مجهولة المصدر على مستوى العنق مع مضاعفات صحية، والذي قدمت له الإسعافات الأولية بالمستوصف السالف الذكر، حيث قامت المندوبية الإقليمية للصحة بالاتصال بمصلحة النقل الاستعجالي "SAMU" والتي قامت بنقل الطفل المصاب تحت رعاية طاقم طبي متخصص في طب المستعجلات والكوارث الى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وذلك قصد مواصلة الفحوصات والعلاج والاستشفاء.









