مغاربة تنصب عليهم في إيطاليا..زواج أبيض مقابل 10 ملايين سنتيم ﻿

تم يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة ساليرنو الإيطالية توقيف عصابة مكونة من سبع نساء متورطات في تسيير شبكة للزواج الأبيض بين المهاجرين الأجانب أغلبهم من المغاربة، تتزعمها إحدى الإيطاليات ببلدة



"شوف تيفي":



تم يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة ساليرنو الإيطالية توقيف عصابة مكونة من سبع نساء متورطات في تسيير شبكة للزواج الأبيض بين المهاجرين الأجانب أغلبهم من المغاربة، تتزعمها إحدى الإيطاليات ببلدة "باتيباليا بنواحي مدينة نابولي تدعى لورا لادانصا وتبلغ من العمر 55سنة بمساعدة بعض قريباتها.

وحسب ما أوردته يومية العلم في عددها الصادر يومه الجمعة فقد توصلت التحقيقات القضائية إلى أن عمل الشبكة يتواصل منذ مدة لا تقل 15 سنة، وأن معظمهم مهاجرين الأجانب الذين تعاملت معهم من المهاجرين المغاربة مقابل 10 آلاف يورو عن كل زواج أبيض.



وحسب ذات المصادر فإن الاتفاق الغالب بين الطرفين هو أن يتم الطلاق مباشر بعد الحصول على بطاقة الإقامة، وقد أحصى المحققون لحدود الساعة زواجا تم بنفس الطريقة وتم فتح تحقيق مع متورطا.

وكانت زعيمة الشبكة معروفة بين المهاجرين السريين المغاربة الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية عن طريق الزواج، حيث كانت تتولى جميع الإجراءات بنفسها انطلاقا من إيجاد العروس ثم الاتجاه إلى القنصلية المغربية بروما للحصول على الإذن بالزواج، ليتم بعد ذلك استكمال باقي الإجراءات لدى السلطات البلدية وبعدها لدى الشرطة للحصول على بطاقة الإقامة.



ويذكر أن تكاليف الزواج كانت تتجاوز في أحيان كثيرة مبلغ 10 آلاف يورو المتفق عليها، في حال استضافتهم في بيوتهن من قبل الإيطاليات اللواتي يتم الزواج بهن.



