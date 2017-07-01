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خلافا للمتداول... الناشط بحراك-الريف ''عماد العتابي'' لازال على قيد الحياة ويوجد بالإنعاش لخطورة حالته

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 10:53 خلافا للمتداول... الناشط بحراك-الريف عماد العتابي لازال على قيد الحياة ويوجد بالإنعاش لخطورة حالته | بوليتيك
خلافا للمتداول... الناشط بحراك-الريف ''عماد العتابي'' لازال على قيد الحياة ويوجد بالإنعاش لخطورة حالته
كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن عماد العتابي الذي أصيب يوم أمس الخميس، خلال المظاهرات الإحتجاجية بالحسيمة يتواجد بالمستشفى العسكري بالرباط في حالة خطيرة جدا، ويرقد بمصلحة الإنعاش.

شوف تيفي


كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن عماد العتابي الذي أصيب يوم أمس الخميس، خلال المظاهرات الإحتجاجية بالحسيمة يتواجد بالمستشفى العسكري بالرباط في حالة خطيرة جدا، ويرقد بمصلحة الإنعاش.

وأضافت ذات المصدر، أنه تم نقل الناشط المعروف في حراك-الريف ''عماد العتابي'' من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة بعد إصابته في الرأس خلال المظاهرات المتفرقة التي جرت يوم أمس.

ووفق ذات المصدر، فمن السابق لأوانه الحديث عن وفاة عماد العتابي، لكن حالته خطيرة ودقيقة وتخضع لعناية طبية مركزة بقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط.


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العسكري الناشط الحسيمة العتابي شوف تيفي

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