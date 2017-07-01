 عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كامرا المراقبة تلتقط ...اعتداء وسرقة شخص بفاس‎ | حوادث و حقوق

كامرا المراقبة تلتقط ...اعتداء وسرقة شخص بفاس‎

كيف تجعل الطفل ينام بأقل من 40 ثانية | بووز

كيف تجعل الطفل ينام بأقل من 40 ثانية

خطير جدارمية بصفرو ضحاو بحياتهم ونقدو شفار من الموت منصحاب شرع اليد | بووز

خطير جدارمية بصفرو ضحاو بحياتهم ونقدو شفار من الموت منصحاب شرع اليد

شاهـــــــــــد أول فيديو للفنان رضى الطالياني بعد نجاته من موت محقق في حادثة سير خطيرة | ثقافة و فنون

شاهـــــــــــد أول فيديو للفنان رضى الطالياني بعد نجاته من موت محقق في حادثة سير خطيرة

عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين | دولي

عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين

عاجل..نايضة في القدس..وها شنو واقع | دولي

عاجل..نايضة في القدس..وها شنو واقع

بالفيديو.. القناة التانية : رغم قرار المنع هذا ما حدث اليوم بالحسيمة | بووز

بالفيديو.. القناة التانية : رغم قرار المنع هذا ما حدث اليوم بالحسيمة

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 09:07 عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين | دولي
عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين
قال مسؤولون إن زلزالا قويا أودى بحياة شخصين عندما ضرب منطقة واقعة قبالة مقاصد سياحية تركية ويونانية رئيسية في بحر إيجه في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

''شوف تيفي''

قال مسؤولون إن زلزالا قويا أودى بحياة شخصين عندما ضرب منطقة واقعة قبالة مقاصد سياحية تركية ويونانية رئيسية في بحر إيجه في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

وذكر مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 100 أصيبوا في جزيرة كوس اليونانية وهي مقاصد شهير لتمضية العطلات خاصة لدى السائحين البريطانيين. ولم يتم الإعلان عن هويات الضحايا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة وإن مركزه كان على بعد 11 كيلومترا من أقرب منطقة سكنية وهي قرية جامليك. وذكرت تقارير أخرى أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي زلزال وكالة الضحايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..نايضة في القدس..وها شنو واقع | دولي

عاجل..نايضة في القدس..وها شنو واقع

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل يوم القيامة في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل | دولي

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب | دولي

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب

كلمة بطل على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش | دولي

كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الدار البيضاء .. جدل بين الحراس والزبناء حول أسعار مواقف السيارات (فيديو) | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

الدار البيضاء .. جدل بين الحراس والزبناء حول أسعار مواقف السيارات (فيديو)

الحكومة تحدث ثورة في مجال التعليم (فيديو) | قنوات أخرى

الحكومة تحدث ثورة في مجال التعليم (فيديو)

بالفيديو .. بلاغ هام من وزارة الصحة للحجاج المغاربة المقبلين على اداء مناسك الحج لهذا الموسم | قنوات أخرى

بالفيديو .. بلاغ هام من وزارة الصحة للحجاج المغاربة المقبلين على اداء مناسك الحج لهذا الموسم

بالفيديو.. شاهد تزايد حالات تسمم ناتجة عن لسعات العقارب باقليم سطات بالمغرب | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد تزايد حالات تسمم ناتجة عن لسعات العقارب باقليم سطات بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

كامرا المراقبة تلتقط ...اعتداء وسرقة شخص بفاس‎ | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

كامرا المراقبة تلتقط ...اعتداء وسرقة شخص بفاس‎

كيف تجعل الطفل ينام بأقل من 40 ثانية | بووز

كيف تجعل الطفل ينام بأقل من 40 ثانية

خطير جدارمية بصفرو ضحاو بحياتهم ونقدو شفار من الموت منصحاب شرع اليد | بووز

خطير جدارمية بصفرو ضحاو بحياتهم ونقدو شفار من الموت منصحاب شرع اليد

شاهـــــــــــد أول فيديو للفنان رضى الطالياني بعد نجاته من موت محقق في حادثة سير خطيرة | ثقافة و فنون

شاهـــــــــــد أول فيديو للفنان رضى الطالياني بعد نجاته من موت محقق في حادثة سير خطيرة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.