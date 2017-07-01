عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

قال مسؤولون إن زلزالا قويا أودى بحياة شخصين عندما ضرب منطقة واقعة قبالة مقاصد سياحية تركية ويونانية رئيسية في بحر إيجه في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

''شوف تيفي''

قال مسؤولون إن زلزالا قويا أودى بحياة شخصين عندما ضرب منطقة واقعة قبالة مقاصد سياحية تركية ويونانية رئيسية في بحر إيجه في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

وذكر مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 100 أصيبوا في جزيرة كوس اليونانية وهي مقاصد شهير لتمضية العطلات خاصة لدى السائحين البريطانيين. ولم يتم الإعلان عن هويات الضحايا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة وإن مركزه كان على بعد 11 كيلومترا من أقرب منطقة سكنية وهي قرية جامليك. وذكرت تقارير أخرى أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة.