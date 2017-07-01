بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو يمسك بلص حاول سرقة هاتفه النقال.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو يمسك بلص حاول سرقة هاتفه النقال.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله، جرت ليلة أمس الأربعاء، حيث قام مهاجر إفريقي من إحكام قبضته على لص بمساعدة مواطنين على مستوى منطقة التالوين بمدينة سلا، وذلك قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

واستغل النشطاء فرصة ظهور هذا الفيديو للتعبير عن سعادتهم الكبيرة بقيام المواطنين مساعدة المصالح الأمنية والتدخل لإيقاف الخارجين عن القانون في شوارع سلا.