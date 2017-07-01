 بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. القناة التانية : رغم قرار المنع هذا ما حدث اليوم بالحسيمة | بووز

بالفيديو.. القناة التانية : رغم قرار المنع هذا ما حدث اليوم بالحسيمة

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم | حوادث و حقوق

بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات | حوادث و حقوق

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات

مثير وبالصورة..صورة جديدة لسعد لمجرد تشعل الفايسبوك وها أشنو قال عليها | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..صورة جديدة لسعد لمجرد تشعل الفايسبوك وها أشنو قال عليها

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل يوم القيامة في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل | دولي

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم

مقاتلة خايبة في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة | حوادث و حقوق

''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب | دولي

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 04:58 بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق
بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو يمسك بلص حاول سرقة هاتفه النقال.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو يمسك بلص حاول سرقة هاتفه النقال.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله، جرت ليلة أمس الأربعاء، حيث قام مهاجر إفريقي من إحكام قبضته على لص بمساعدة مواطنين على مستوى منطقة التالوين بمدينة سلا، وذلك قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

واستغل النشطاء فرصة ظهور هذا الفيديو للتعبير عن سعادتهم الكبيرة بقيام المواطنين مساعدة المصالح الأمنية والتدخل لإيقاف الخارجين عن القانون في شوارع سلا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم | حوادث و حقوق

بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات | حوادث و حقوق

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات

مقاتلة خايبة في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة | حوادث و حقوق

''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول المنتخب المغربي للالعاب القوى الى مطار محمد الخامس بعد تالق في البطولة العربية بتونس | قنوات أخرى
منذ 19 دقيقة

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول المنتخب المغربي للالعاب القوى الى مطار محمد الخامس بعد تالق في البطولة العربية بتونس

بالفيديو.. بلاغ هام من وزارة الصحة للحجاج المغاربة المقبلين على اداء مناسك الحج لهذا الموسم 2017/1438 | قنوات أخرى

بالفيديو.. بلاغ هام من وزارة الصحة للحجاج المغاربة المقبلين على اداء مناسك الحج لهذا الموسم 2017/1438

بالفيديو..مهاجر مغربي يخلق الحدث بساحة جامع لفنا بسيارته الفاخرة..شوفو ردة فعل المراكشيين | بــووز

بالفيديو..مهاجر مغربي يخلق الحدث بساحة جامع لفنا بسيارته الفاخرة..شوفو ردة فعل المراكشيين

حكومة العثماني..موقفنا من مسيرة الحسيمة كان واضحا و نتحمل المسؤولية في ذلك | بــووز

حكومة العثماني..موقفنا من مسيرة الحسيمة كان واضحا و نتحمل المسؤولية في ذلك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. القناة التانية : رغم قرار المنع هذا ما حدث اليوم بالحسيمة | بووز
منذ 22 دقيقة

بالفيديو.. القناة التانية : رغم قرار المنع هذا ما حدث اليوم بالحسيمة

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..إفريقي شد شفار في سلا بغا يسرق ليه التيلفون حلف لا طلقو..شوفو شنو وقع

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم | حوادث و حقوق

بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.