بالصور..هذه هي السيدة اللي حرقات راسها بتارودانت+صور ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن السيدة التي أضرمت النار في جسدها بدوار أولاد جلول التابعة لجماعة سيدي بورجا بتارودانت، تدعى ''حياة.ض'' تبلغ من العمر 36 سنة .

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن السيدة التي أضرمت النار في جسدها بدوار أولاد جلول التابعة لجماعة سيدي بورجا بتارودانت، تدعى ''حياة.ض'' تبلغ من العمر 36 سنة .

وحسب بعض المعطيات المتوفرة بخصوص أسباب قيامها بمحاولة الانتحار، فإن ''حياة'' شعرت بالحكرة بعد حكم قضائي يقضي بإفراغ للمنزل الذي تقطنه، والذي قامت بتشييده فوق قطعة أرضية، تحصلت عليها بعد عملية بيع وشراء مع أحد معارفها، إلا أنها تفاجأت بدعوى قضائية تشير إلى أن القطعة الأرضية في ملكية شخص آخر.



وكانت السلطات المحلية بإقليم تارودانت، قد كشفت أن سيدة، أقدمت، اليوم الخميس، على إضرام النار في نفسها، بدوار المريبات جماعة سيدي بورجا، حيث تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي العلاجات الضرورية، ليتقرر نقلها بعد ذلك، عبر المروحية التابعة لوزارة الصحة، إلى المستشفى الإقليمي بمراكش.

وحسب المعطيات الأولية فإن المعنية بالأمر أقدمت على هذا الفعل لعرقلة تنفيذ قرار قضائي لإفراغ المنزل الذي كانت تقطن به.