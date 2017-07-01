بسبب الابتزاز شوفو أشنو وقع لمدير موقع ورجل تعليم ﻿

أصبح الابتزاز رياضة وطنية يمارسها بعض الأشخاص الذين يمسون مباشرة بأنفسهم وبشرف مهنتهم، حيث اعتقلت مصالح الشرطة القضائیة بولایة أمن مكناس، زوال الیوم الخمیس، مدیر موقع إلكتروني ومعلم بمدرسة

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أصبح الابتزاز رياضة وطنية يمارسها بعض الأشخاص الذين يمسون مباشرة بأنفسهم وبشرف مهنتهم، حيث اعتقلت مصالح الشرطة القضائیة بولایة أمن مكناس، زوال الیوم الخمیس، مدیر موقع إلكتروني ومعلم بمدرسة ابتدائیة یشتغل معه.

وجاء اعتقال المشتبه بهما بعد نصب كمین لھما بعد تقدیم شكایة ضدھما من قبل أحد مسيري المقاهي بالمدينة، وذلك بتھمة الابتزاز، حسب ما كشف عنه مصدر جيد الاطلاع.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين طلبا مبلغا ماليا، وذلك بالتستر على نشر فضیحة تخص صاحب المقهى، قبل أن یتم إبلاغ النيابة العامة واعتقالھما في حالة تلبس بالابتزاز.