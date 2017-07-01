مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل ﻿

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعود لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت ''يوم القيامة'' بكل تفاصيله خلال منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم ، وحكت عنه من خلال فيديو لها انتشر على

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعود لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت ''يوم القيامة'' بكل تفاصيله خلال منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم ، وحكت عنه من خلال فيديو لها انتشر على نطاق واسع، إلا أنه لم يتسن لأحد التحقق من صحته، لأنه مصور بكاميرا من شاشة تلفزيون.

وقالت الطفلة القاصر في الفيديو الذي تحكي فيه عن تفاصيل ''الرؤيا'' أنها عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، كانت الأرض تحترق، وأزيحت السحب، والنجوم تسقط والسماء طويت، وعم الظلام... وعند سؤالها كيف أزيحت السماء قالت: ''كأنها صحيفة وقام شخص بطيّها ولفّها جيداً، وكان هناك الكثير من الناس، وبعضهم مربوط مع آخرين في السماء.. وكان الناس ينظرون إلى السماء ويدخلون في حفرة كبيرة..''، وهي التفاصيل التي تميل إلى ما جاء ذكره في وصف يوم القيامة.

وعند سؤالها فيما لو كانت هناك وحدها، أجابت الصغيرة: ''لا كنت مع الملاك الذي أمسكني جيداً من يدي كي لا أسقط.

كما رأيت أحجاراً تتساقط ورأيت الناس تلعن الشياطين وبعضهم ملتصق في الحائط والحائط به نار مشتعلة''.