 مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات | حوادث و حقوق

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات

مثير وبالصورة..صورة جديدة لسعد لمجرد تشعل الفايسبوك وها أشنو قال عليها | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..صورة جديدة لسعد لمجرد تشعل الفايسبوك وها أشنو قال عليها

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل يوم القيامة في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل | دولي

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم

مقاتلة خايبة في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة | حوادث و حقوق

''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب | دولي

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب

خطير وبالفيديو.. الدرك الملكي يخلص لص من يد أصحاب شرع اليد كانوا غادي يقتلوه | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. الدرك الملكي يخلص لص من يد أصحاب شرع اليد كانوا غادي يقتلوه

كلمة بطل على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش | دولي

كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من تسونامي | دولي

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من ''تسونامي''

عاجل:بعد الدركي و البوليسي..نقل شحص في حالة خطيرة على متن مروحية إلى الرباط خلال مسيرة الحسيمة الممنوعة | بوليتيك

عاجل:بعد الدركي و البوليسي..نقل شحص في حالة خطيرة على متن مروحية إلى الرباط خلال مسيرة الحسيمة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 03:23 مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل يوم القيامة في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل | دولي
مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعود لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت ''يوم القيامة'' بكل تفاصيله خلال منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم ، وحكت عنه من خلال فيديو لها انتشر على

شوف تيفي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعود لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت ''يوم القيامة'' بكل تفاصيله خلال منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم ، وحكت عنه من خلال فيديو لها انتشر على نطاق واسع، إلا أنه لم يتسن لأحد التحقق من صحته، لأنه مصور بكاميرا من شاشة تلفزيون.

وقالت الطفلة القاصر في الفيديو الذي تحكي فيه عن تفاصيل ''الرؤيا'' أنها عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، كانت الأرض تحترق، وأزيحت السحب، والنجوم تسقط والسماء طويت، وعم الظلام... وعند سؤالها كيف أزيحت السماء قالت: ''كأنها صحيفة وقام شخص بطيّها ولفّها جيداً، وكان هناك الكثير من الناس، وبعضهم مربوط مع آخرين في السماء.. وكان الناس ينظرون إلى السماء ويدخلون في حفرة كبيرة..''، وهي التفاصيل التي تميل إلى ما جاء ذكره في وصف يوم القيامة.

وعند سؤالها فيما لو كانت هناك وحدها، أجابت الصغيرة: ''لا كنت مع الملاك الذي أمسكني جيداً من يدي كي لا أسقط.

كما رأيت أحجاراً تتساقط ورأيت الناس تلعن الشياطين وبعضهم ملتصق في الحائط والحائط به نار مشتعلة''.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رؤيا سويسرا منام يوم القيامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب | دولي

أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب

كلمة بطل على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش | دولي

كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من تسونامي | دولي

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من ''تسونامي''

ترامب في تصريح مثير : الرئيس الفرنسي ماكرو يحب الإمساك بيدي | دولي

ترامب في تصريح مثير : الرئيس الفرنسي ماكرو يحب الإمساك بيدي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حكومة العثماني..موقفنا من مسيرة الحسيمة كان واضحا و نتحمل المسؤولية في ذلك | بــووز
منذ 8 دقائق

حكومة العثماني..موقفنا من مسيرة الحسيمة كان واضحا و نتحمل المسؤولية في ذلك

بالفيديو من أكادير..كوكاكولا تقترح على مستهلكيها قنينة 5 لترات من الماء المعدني Ciel في جميع مناطق المملكة | بــووز

بالفيديو من أكادير..كوكاكولا تقترح على مستهلكيها قنينة 5 لترات من الماء المعدني Ciel في جميع مناطق المملكة

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎ | حصاد اليوم

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو) | بــووز

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

بسبب علاقتهن بالإرهاب..محكمة سلا تصدر أحكاما في حق المنتميات لخلية القاصرات

مثير وبالصورة..صورة جديدة لسعد لمجرد تشعل الفايسبوك وها أشنو قال عليها | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..صورة جديدة لسعد لمجرد تشعل الفايسبوك وها أشنو قال عليها

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل يوم القيامة في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم وهذه هي التفاصيل | دولي

مثير وبالفيديو.. طفلة سويسرية شافت تفاصيل ''يوم القيامة'' في منامها كما هو مذكور في القرآن الكريم

مقاتلة خايبة في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة | حوادث و حقوق

''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.