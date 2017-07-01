 ''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة ﻿
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''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 03:14 مقاتلة خايبة في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة | حوادث و حقوق
''مقاتلة خايبة'' في بني ملال بالسيوف والأسلحة وها أشنو دارو المارة
خلف حدث عراك قاتل ليلة الأربعاء الخميس بين شبان بالمدار السياحي لبني ملال وبالضبط بالمنطقة المسماة ''لفريكو''، استياء وزرع الرعب والخوف في نفوس الملاليين، الذي شاهدوا ''مقاتلة خايبة'' وسط الشارع،

شوف تيفي

خلف حدث عراك قاتل ليلة الأربعاء الخميس بين شبان بالمدار السياحي لبني ملال وبالضبط بالمنطقة المسماة ''لفريكو''، استياء وزرع الرعب والخوف في نفوس الملاليين، الذي شاهدوا ''مقاتلة خايبة'' وسط الشارع، تماما كما يحدث في أفلام الرعب .

وكشفت مصادر محلية أن خلافا بين طرفين تطور إلى عراك عنيف، استعملت فيه الأسلحة البيضاء، وهو ما اضطر المواطنين الذين كانوا يستمتعون بالجو، من الفرار نحو مخفر الشرطة، هذه الأخيرة التي حلت بعين المكان، حيث تم توقيف عدد كبير من المتعاركين، وتم اقتيادهم إلى ''الكوميسارية'' للاستماع إليهم في محاضر رسمية.

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عراك عنف شرطة بني ملال

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أمس 21:57 GMT

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