 كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كلمة بطل على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش | دولي

كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من تسونامي | دولي

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من ''تسونامي''

عاجل:بعد الدركي و البوليسي..نقل شحص في حالة خطيرة على متن مروحية إلى الرباط خلال مسيرة الحسيمة الممنوعة | بوليتيك

عاجل:بعد الدركي و البوليسي..نقل شحص في حالة خطيرة على متن مروحية إلى الرباط خلال مسيرة الحسيمة

أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها | منوعات

أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها

عاجل:نقل دركــــي و بـــــوليسي من الحسيمة إلى الرباط بعد إصابتهما الخطيرة على مستوى الرأس نتيجة الرشق بالحجارة في المسيرة الممنوعة | بوليتيك

عاجل:نقل دركــــي و بـــــوليسي من الحسيمة إلى الرباط بعد إصابتهما الخطيرة على مستوى الرأس نتيجة

بعد يوم مشحون ...الهدوء يعود لشوارع الحسيمة باستثناء مستشفى المدينة | بوليتيك

بعد يوم مشحون ...الهدوء يعود لشوارع الحسيمة باستثناء مستشفى المدينة

من يريد جر الحسيمة إلى مصير مجهول؟ | بوليتيك

من يريد جر الحسيمة إلى مصير مجهول؟

بالفيديو..حادثة سير خايبة في طنجة: سيارة تقلبت والسبب السرعة الجنونية | حوادث و حقوق

بالفيديو..حادثة سير خايبة في طنجة: سيارة تقلبت والسبب السرعة الجنونية

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 02:11 كلمة بطل على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش | دولي
كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش
تسبب قميص يرتديه شاب بتركيا يحمل كلمة ''بطل'' إلى سجنه، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية التركية، وذلك عند مثول جندي سابق يحاكم بتهمة محاولة احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان أو قتله خلال محاولة

شوف تيفي

تسبب قميص يرتديه شاب بتركيا يحمل كلمة ''بطل'' إلى سجنه، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية التركية، وذلك عند مثول جندي سابق يحاكم بتهمة محاولة احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان أو قتله خلال محاولة الانقلاب، أمام المحكمة مرتديا قميصا مماثلا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرجل اعتقل للاشتباه في ترويجه لدعاية إرهابية بسبب ارتدائه قميصا عليه كلمة ''بطل''، بينما كان يحضر جلسة محاكمة لأحد أقاربه المتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، حيث أدى اختيار العديد من الأشخاص لنفس القميص إلى اعتقالهم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال تركيا دعاية إرهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من تسونامي | دولي

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من ''تسونامي''

ترامب في تصريح مثير : الرئيس الفرنسي ماكرو يحب الإمساك بيدي | دولي

ترامب في تصريح مثير : الرئيس الفرنسي ماكرو يحب الإمساك بيدي

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة

سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين | دولي

سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو من أكادير..كوكاكولا تقترح على مستهلكيها قنينة 5 لترات من الماء المعدني Ciel في جميع مناطق المملكة | بــووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو من أكادير..كوكاكولا تقترح على مستهلكيها قنينة 5 لترات من الماء المعدني Ciel في جميع مناطق المملكة

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎ | حصاد اليوم

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو) | بــووز

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو)

الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة‎‎ | شوف الصحافة

الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة‎‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

كلمة بطل على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش | دولي
منذ 23 دقيقة

كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من تسونامي | دولي

عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من ''تسونامي''

عاجل:بعد الدركي و البوليسي..نقل شحص في حالة خطيرة على متن مروحية إلى الرباط خلال مسيرة الحسيمة الممنوعة | بوليتيك

عاجل:بعد الدركي و البوليسي..نقل شحص في حالة خطيرة على متن مروحية إلى الرباط خلال مسيرة الحسيمة

أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها | منوعات

أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.