كلمة ''بطل'' على قميص ترسل شخصا إلى السجن وها علاش ﻿

تسبب قميص يرتديه شاب بتركيا يحمل كلمة ''بطل'' إلى سجنه، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية التركية، وذلك عند مثول جندي سابق يحاكم بتهمة محاولة احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان أو قتله خلال محاولة

شوف تيفي

تسبب قميص يرتديه شاب بتركيا يحمل كلمة ''بطل'' إلى سجنه، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية التركية، وذلك عند مثول جندي سابق يحاكم بتهمة محاولة احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان أو قتله خلال محاولة الانقلاب، أمام المحكمة مرتديا قميصا مماثلا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرجل اعتقل للاشتباه في ترويجه لدعاية إرهابية بسبب ارتدائه قميصا عليه كلمة ''بطل''، بينما كان يحضر جلسة محاكمة لأحد أقاربه المتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، حيث أدى اختيار العديد من الأشخاص لنفس القميص إلى اعتقالهم.



