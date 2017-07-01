عاجل:في هذه الأثناء زلزال قوي يضرب تركيا و مخاوف من ''تسونامي'' ﻿

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات على مقياس ريشتر منطقة جنوب غرب تركيا وجزر دوديكانيزي اليونانية القريبة في وقت مبكر من يومه الجمعة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

شوف تيفي:وكالات

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات على مقياس ريشتر منطقة جنوب غرب تركيا وجزر دوديكانيزي اليونانية القريبة في وقت مبكر من يومه الجمعة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال في الساعة 1,31 صباحا، وكان مركز الهزة على بعد 10,3 كيلومتر تقريبا جنوب بودروم التركية وعلى بعد 16,2 كيلومترا شرق

جزيرة كوس في اليونان، وعمقها 10 كيلومترات

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزال تركيا قد يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي) محدودة في المنطقة

وقال المركز على تويتر ''تأكد حدوث أمواج مد عاتية محدودة. تجنبوا الشواطئ في المنطقة لكنكم ستكونون في مأمن في المناطق المرتفعة''.