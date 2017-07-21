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أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 01:09 أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها | منوعات
أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها
مباشرة بعد إعلان الفنانة المغربية لبنى أبيضار عن إصابتها بمرض خبيث لم تفصح عن تفاصيله، خرج الشيخ المثير للجدل عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ''أبو حفص''، بتدوينة مثيرة على صفحته الرسمية بالفايسبوك

شوف تيفي

مباشرة بعد إعلان الفنانة المغربية لبنى أبيضار عن إصابتها بمرض خبيث لم تفصح عن تفاصيله، خرج الشيخ المثير للجدل عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ''أبو حفص''، بتدوينة مثيرة على صفحته الرسمية بالفايسبوك تعليقا على ما قالته أبيضار، وتعليقا على ما خلفت التدوينة من تعليقات.

وقال أبو حفص ''يصاب شيخ ملتح بمرض فيقال هذا ابتلاء ونعمة ومغفرة للذنوب وأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وأن الرجل يبتلى على حسب دينه الأمثل فالأمثل..... وتصاب ممثلة أو مغنية فيقال هذا غضب من الله ونقمة وعقوبة..

أريد أن أعرف فقط: هل الابتلاء نعمة أم نقمة؟ أم نعمة في حق البعض نقمة في حق آخرين؟ وإذا كان كذلك فما الضابط؟ وهل لأحد أن يطلع على الغيب فيعلم إن كان هذا البلاء نعمة أو نقمة؟...

ما أعرفه فقط: أن موازين السماء غير موازين الأرض.. ولرب ممقوت في الأرض مكرم في السماء... والتألي على الله جريمة....
المرض حالة إنسانية تستدعي التعاطف مطلقا... لا فرق فيها بين البشر إطلاقا... والله وحده له الحق في محاسبة من يشاء... و التجاوز عمن يشاء....اللهم إنا نسألك العافية...''

ولم تسلم التدوينة من تعليقات مختلفة لمتابعي الشيخ، تعليقا على أبيضار، التي أعلنت في وقت سابق عن مرضها وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

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‫شوف تيفي

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فايسبوك تدوينة أبوحفص لبنى أبيضار

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أبو حفص يدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قال عليها

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أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

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