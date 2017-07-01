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بعد يوم مشحون ...الهدوء يعود لشوارع الحسيمة باستثناء مستشفى المدينة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 01:28 بعد يوم مشحون ...الهدوء يعود لشوارع الحسيمة باستثناء مستشفى المدينة | بوليتيك
بعد يوم مشحون ...الهدوء يعود لشوارع الحسيمة باستثناء مستشفى المدينة
بعد ساعات من الوقفات الإحتجاجية المتفرقة بعدد من شوارع مدينة الحسيمة، عاد الهدوء الطبيعي للمدينة عقب إنسحاب المحتجين وفظ تجمعاتهم بشوارع وأزقة المدينة.

شوف تيفي

بعد ساعات من الوقفات الإحتجاجية المتفرقة بعدد من شوارع مدينة الحسيمة، عاد الهدوء الطبيعي للمدينة عقب إنسحاب المحتجين وفظ تجمعاتهم بشوارع وأزقة المدينة.

وحسب مصادر من عين المكان، إنسحب المحتجون من الشوارع والأحياء التي كانوا ينظمون فيها وقفاتهم الإحتجاجية طلبا لتنزيل الملف المطلبي والحقوقي، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين، قبل أن تتحول إلى مواجهات بين الطرفين.

وخلفت المواجهات التي تزامنت والإحتجاجات، عدة إصابات في صفوف المتظاهرين بالشارع العام، و القوات العمومية ، حيث لازالت مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس تستقبل عددا من المصابين من المواطنين وقوات الأمن على السواء، في حين لازال بعض المحتجون يتظاهرون بمنطقة إمزورن ضواحي مدينة الحسيمة.

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الحسيمة امزورن الاصابات المستعجلات شوف تيفي

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