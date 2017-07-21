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من يريد جر الحسيمة إلى مصير مجهول؟

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 01:19 من يريد جر الحسيمة إلى مصير مجهول؟ | بوليتيك
من يريد جر الحسيمة إلى مصير مجهول؟
من هذا الذي من مصلحته جر مدينة الحسيمة الجميلة إلى العنف والدم؟ سؤال يطرح منذ بداية الأحداث وإلى اليوم الذي ظهرت فيه بالواضح نوايا بعض العناصر من الملثمين المجهولين الذين طبلوا لمسيرة مليونية

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من هذا الذي من مصلحته جر مدينة الحسيمة الجميلة إلى العنف والدم؟ سؤال يطرح منذ بداية الأحداث وإلى اليوم الذي ظهرت فيه بالواضح نوايا بعض العناصر من الملثمين المجهولين الذين طبلوا لمسيرة مليونية ليركبوا على عدالة المطالب الاجتماعية للمحتجين ويرفعوا ما شاؤوا من لافتات وأعلام وكراهية تجاه كل ما هو مغربي أصيل، خدمة لمخطط بغيض يرسمه حاقدون تحالفوا مع الشيطان من أجل جر الريف إلى العصيان والدم، لكن مخططهم عندما باء بالفشل، خالف ثلة منهم قرار المنع الذي أعلنته وزارة الداخلية، وخرج بين 300 و 400 شخص حسب ما جاء في البلاغ الرسمي لعمالة الحسيمة للتظاهر، حيث تبخرت أوهام المسيرة المليونية، وتحول بعضهم إلى كائنات عدوانية تعيث رشقا في قوات الأمن بالحجارة...

وهذا ما يؤكد أن الأغلبية الساحقة من الحسيميين والمتضامنين معهم من ربوع المملكة، فهموا فلسفة المنع، تاركين فرصة للنوايا الحسنة، ولتستعيد الحسيمة عافيتها الاقتصادية كمدينة ظلت مقصدا سياحيا هاما في فصل الصيف لجودة شواطئها، فما هو ذنب التجار والمواطنين الذين يقتاتون من مداخيل السياحة إذا كان هنالك من يريد إيقاف كل التنمية وكل الحياة في أوصال الحسيمة وجرها إلى المجهول؟. اليوم تأكد أن هنالك أغلبية ساحقة من المحتجين العقلاء الذين غلبوا مصلحة الوطن، وأحجموا عن التظاهر، وهنالك شرذمة من الحاقدين الذين يرفعون شعار ''القربالة'' قبل شعار ''الرزانة'' لجر الحسيمة إلى مصير غامض بلا قرار...

فهل يستوي العاقلون والحاقدون؟

 

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