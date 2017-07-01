مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة الهراويين مساء أمس الخميس، من إيقاف شاب ثلاتيني من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بحيازة ما يزيد عن 300 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين،

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة الهراويين مساء أمس الخميس، من إيقاف شاب ثلاتيني من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بحيازة ما يزيد عن 300 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين،

وكشف مصدر''شوف تيفي'' أن عملية الإيقاف تمت بعد وضع حراسة سرية على الموقوف، الذي كان دائم التردد على المنطقة لتوزيع أقراصه السامة، و بعدما لاحظت عناصر الدرك الملكي في إطار حملاتهم اليومية على الجريمة بكل أصنافها، أن حالة الهيجان تظهر على كل الموقوفين، لتجند عناصر هذه المصلحة و توقع بـ''مول طريبورطور'' الموزع الأول للأقراص المهلوسة بمنطقة الهراويين، وتم ضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة المختصة

هذا وقد اعترف الموقوف بهوية مزوده القاطن بدرب الكبير بالدارالبيضاء، وحرر في حق هذا الأخير مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما تعذر إيقافه لاختفائه من المنزل الذي يقطنه.



