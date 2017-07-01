 مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي | ثقافة و فنون

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى | بووز

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث | بووز

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث

صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة | حوادث و حقوق

صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة

مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال | مجتمع

مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال

بالفيديو.. هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين | بووز

بالفيديو.. هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين

عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور

الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: حرام أن تتم مهاجمتي بهذه الطريق المنحطة فأنا أم ولدي أبناء بالغون | مجتمع

الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: ''حرام أن تتم مهاجمتي بهذه

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 00:42 مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو
تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة الهراويين مساء أمس الخميس، من إيقاف شاب ثلاتيني من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بحيازة ما يزيد عن 300 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين،

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة الهراويين مساء أمس الخميس، من إيقاف شاب ثلاتيني من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بحيازة ما يزيد عن 300 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين،

وكشف مصدر''شوف تيفي'' أن عملية الإيقاف تمت بعد وضع حراسة سرية على الموقوف، الذي كان دائم التردد على المنطقة لتوزيع أقراصه السامة، و بعدما لاحظت عناصر الدرك الملكي في إطار حملاتهم اليومية على الجريمة بكل أصنافها، أن حالة الهيجان تظهر على كل الموقوفين، لتجند عناصر هذه المصلحة و توقع بـ''مول طريبورطور'' الموزع الأول للأقراص المهلوسة بمنطقة الهراويين، وتم ضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة المختصة

هذا وقد اعترف الموقوف بهوية مزوده القاطن بدرب الكبير بالدارالبيضاء، وحرر في حق هذا الأخير مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما تعذر إيقافه لاختفائه من المنزل الذي يقطنه.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

توقيف بحث أمن اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة | حوادث و حقوق

صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة

عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور

صادم وغريب جدا.. بوسة على خذ فتاة صيفطات شاب في مدينة فاس للحبس سنتين... | حوادث و حقوق

صادم وغريب جدا.. ''بوسة'' على خذ فتاة صيفطات شاب في مدينة فاس للحبس سنتين...

مثير وبالفيديو.. سيارة إسعاف تابعة لجماعة تنقل سيدة حامل هي والبوطات ديال ليسانس | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. سيارة إسعاف تابعة لجماعة تنقل سيدة حامل هي والبوطات ديال ليسانس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎ | حصاد اليوم
منذ 11 دقيقة

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو) | بــووز

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو)

الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة‎‎ | شوف الصحافة

الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة‎‎

بالفيديو..مول التريبورتور حصل فالهراويين كيبيع القرقوبي | بــووز

بالفيديو..مول ''التريبورتور'' حصل فالهراويين كيبيع القرقوبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي | ثقافة و فنون

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى | بووز

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث | بووز

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.