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النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي

بتاريــخ : 21 يوليوز 2017 / 00:23 النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي | ثقافة و فنون
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي
نعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وفاة الفنان المغربي عبد الكبير الشداتي مساء أمس الخميس، بمستشفى مولاي عبد الله بالرباط بعد معاناة مع المرض عن سن تناهر 69 سنة.

شوف تيفي

نعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وفاة الفنان المغربي عبد الكبير الشداتي مساء أمس الخميس، بمستشفى مولاي عبد الله بالرباط بعد معاناة مع المرض عن سن تناهر 69 سنة.

ويأتي النعي في وقت لم تعلن فيه النقابة من قبل عن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل معالجة الفنان الراحل، حيث يعتبر الأخير ممثلا في العديد من الأعمال المسرحية لفرقة المسرح الوطني وغيرها ك: ''البيضة فالطاس'' (1985) ''سعد السعود'' (1990) ''اللصقة'' (2003)؛ ''ما شاف مارا'' (2005) ''النشبة'' (2006) ''الدق والسكات'' (2011) وغيرها كما عمل في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزية كـ''كيد النسا''، ''ريح البحر''، ''حديث اليد والكتان''، ''موشومة''، ''الزبير وجلول'' و''خنفيسة الرماد''وغيرها من الأعمال.

وقد درس الفقيد أيضا بمعهد الفنون المسرحية بستراسبورغ في بداية السبعينات، وعمل مديرا تقنيا بالمسرح الوطني محمد الخامس.

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عبدالكبير الشداتي نقابة فن مسرح

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أمس 21:57 GMT

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