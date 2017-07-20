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صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 23:48 صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة | حوادث و حقوق
صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة
بعد بلاغ عمالة إقليم الحسيمة، الذي صدر عشية اليوم، وكشف إصابة 72 عنصرا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة في الحسيمة، نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل عناصر ملثمة تظاهرت مع مجموعة من 300 إلى 400 شخص

شوف تيفي:

بعد بلاغ عمالة إقليم الحسيمة، الذي صدر عشية اليوم، وكشف إصابة 72 عنصرا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة في الحسيمة، نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل عناصر ملثمة تظاهرت مع مجموعة من 300 إلى 400 شخص، و إصابة 11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، في تحد لقرار المنع بتنظيم مسيرة بالإقليم... حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء كانت في صفوف الأمن والمواطنين.

و كان البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه،قد أكد أنه "تبعا لقرار عمالة الإقليم الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2017، بشأن عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة يومه الخميس 20 يوليوز، حاول المتظاهرون، في تحد لقرار المنع، تنظيم مسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة".

وأكد المصدر ذاته أن جميع المصابين غادورا المستشفى، باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة، مشيرا إلى أنه تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير

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صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة

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أمس 21:57 GMT

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