مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال ﻿

اصطف العشرات من المواطنين أمام الصيدليات في الأوروغواي بدء من يوم أمس الأربعاء، لشراء ''الماريخوانا''، بعد أن دخل قانون السماح بشراء هذه النبتة المخدرة من الصيدليات حيز التنفيذ.

شوف تيفي

اصطف العشرات من المواطنين أمام الصيدليات في الأوروغواي بدء من يوم أمس الأربعاء، لشراء "الماريخوانا"، بعد أن دخل قانون السماح بشراء هذه النبتة المخدرة من الصيدليات حيز التنفيذ.

وشرع الأوروغواي في السماح بترويج "الماريخوانا" لأهداف ترفيهية، وبهدف انتزاع تجارة الماريخوانا من أيدي المهربين لتصبح تحت إشراف الحكومة مباشرة، شرط أن يتم استهلاكها تحت إشراف الدولة، وتباع في عدد محدد من الصيدليات المرخصة.

ويباع الغرام الواحد من الماريخوانا في الصيدليات بسعر 1.30 دولار، ويجوز لكل شخص سجل نفسه سابقا في سجل المستهلكين أن يشتري حتى 10 غرامات من هذه المادة كحد أقصى كل أسبوع.

ويجيز القانون استهلاك الماريوانا بثلاثة طرق، إما زراعته في المنازل للاستهلاك الشخصي، أو الانضمام إلى نادي المستهلكين لزراعته، أو شرائه من الصيدليات.