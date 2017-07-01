 مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي | ثقافة و فنون

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى | بووز

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث | بووز

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث

صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة | حوادث و حقوق

صور حصرية تكشف حجم الخسائر والإصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين بعد مظاهرات اليوم بالحسيمة

مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال | مجتمع

مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال

بالفيديو.. هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين | بووز

بالفيديو.. هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين

عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور

الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: حرام أن تتم مهاجمتي بهذه الطريق المنحطة فأنا أم ولدي أبناء بالغون | مجتمع

الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: ''حرام أن تتم مهاجمتي بهذه

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 23:38 مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال | مجتمع
مثير.. رسميا الحشيش يباع بالصيدليات وها بشحال
اصطف العشرات من المواطنين أمام الصيدليات في الأوروغواي بدء من يوم أمس الأربعاء، لشراء ''الماريخوانا''، بعد أن دخل قانون السماح بشراء هذه النبتة المخدرة من الصيدليات حيز التنفيذ.

شوف تيفي

اصطف العشرات من المواطنين أمام الصيدليات في الأوروغواي بدء من يوم أمس الأربعاء، لشراء "الماريخوانا"، بعد أن دخل قانون السماح بشراء هذه النبتة المخدرة من الصيدليات حيز التنفيذ.

وشرع الأوروغواي في السماح بترويج "الماريخوانا" لأهداف ترفيهية، وبهدف انتزاع تجارة الماريخوانا من أيدي المهربين لتصبح تحت إشراف الحكومة مباشرة، شرط أن يتم استهلاكها تحت إشراف الدولة، وتباع في عدد محدد من الصيدليات المرخصة.

ويباع الغرام الواحد من الماريخوانا في الصيدليات بسعر 1.30 دولار، ويجوز لكل شخص سجل نفسه سابقا في سجل المستهلكين أن يشتري حتى 10 غرامات من هذه المادة كحد أقصى كل أسبوع.

ويجيز القانون استهلاك الماريوانا بثلاثة طرق، إما زراعته في المنازل للاستهلاك الشخصي، أو الانضمام إلى نادي المستهلكين لزراعته، أو شرائه من الصيدليات.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأوروغواي الماريخوانا صيدلية تهريب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: حرام أن تتم مهاجمتي بهذه الطريق المنحطة فأنا أم ولدي أبناء بالغون | مجتمع

الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: ''حرام أن تتم مهاجمتي بهذه الطريق المنحطة فأنا أم ولدي أبناء بالغون''

عاجل: بداية ظهور نتائح الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم و تفاعل كبير عبر الفايسبوك | مجتمع

عاجل: بداية ظهور نتائح الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم و تفاعل كبير عبر الفايسبوك

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور | مجتمع

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎ | حصاد اليوم
منذ 6 دقائق

البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة‎‎

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو) | بــووز

الخلفي معلقا على رفع الاعتقال على شعو بهولندا:لدينا الثقة في العدالة الهولندية و نعمل على تسلم هذا الشخص من خلال مجموعة من الضمانات ( فيديو)

الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة‎‎ | شوف الصحافة

الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة‎‎

بالفيديو..مول التريبورتور حصل فالهراويين كيبيع القرقوبي | بــووز

بالفيديو..مول ''التريبورتور'' حصل فالهراويين كيبيع القرقوبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

مثير..مول الطريبورطور في قبضة درك الهراويين وها أشنو لقاو عندو

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي | ثقافة و فنون

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الفنان الراحل عبد الكبير الشداتي

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى | بووز

بالفيديو..لحظة نقل المصابين في مسيرة الحسيمة الممنوعة إلى المستشفى

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث | بووز

عاجل : أول خروج إعلامي بالصوت للبنى أبيضار بعد اصابتها بالمرض الخبيث

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.