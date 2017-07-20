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عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 23:11 عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور | حوادث و حقوق
عاجل..وفاة فنان مغربي مشهور
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المسرحي الكبير عبد الكبير الشداتي، قد توفي قبل قليل بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث غاب في الآونة الأخيرة عن الأنظار.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المسرحي الكبير عبد الكبير الشداتي، قد توفي قبل قليل بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث غاب في الآونة الأخيرة عن الأنظار.

وكشف مصدر فني مطلع، أن الراحل كان طريح الفراش في المستشفى بعد أن شهدت حالته الصحية تدهورا ملحوظا، وعلى إثر ذلك طلب عدد من الفنانين من أصدقاء الشداتي الدعاء له والوقوف بجانبه مؤكدين أنه في حالة "جد حرجة"، إلا أن القدر كانت له كلمته اليوم الخميس.

ويعد الفنان عبد الكبير الشداتي صاحب عطاء غزير كممثل ومؤلف ومخرج، وساهم بأعمال شهيرة خصوصا رفقة فرقة "مسرح محمد الخامس" ونجمها محمد الجم ثم مع فرقة "مسرح الشمس".

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وفاة فنان مغربي مسرح

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