الشاعرة وداد تكذب إشاعة اعتقالها ومحاولة انتحارها بمادة الدوليو وتقول: ''حرام أن تتم مهاجمتي بهذه الطريق المنحطة فأنا أم ولدي أبناء بالغون'' ﻿

''قبل مدة قالوا إنني هددت بالانتحار وحرق نفسي بالدوليو، واليوم قالوا إنني اعتقلت وقدمتني الشرطة لدى وكيل الملك بتهمة ارتكاب حادثة سير برفقة شخص آخر في حالة سكر، وهي إشاعات تستهدفني شخصيا'' هذا ما

شوف تيفي:

"قبل مدة قالوا إنني هددت بالانتحار وحرق نفسي بالدوليو، واليوم قالوا إنني اعتقلت وقدمتني الشرطة لدى وكيل الملك بتهمة ارتكاب حادثة سير برفقة شخص آخر في حالة سكر، وهي إشاعات تستهدفني شخصيا" هذا ما صرحت به الشاعرة وداد بنموسى ورئيسة مركز بوكماخ الثقافي بطنجة لـ "شوف تيفي" حول أنباء اعتقالها.

، وفي سؤال عن الجهة التي تستهدفها بإطلاق هذه الشائعات... ردت بنموسى "هنالك بعض الصحفيين الذين يعادون المشروع الذي قمت به من أجل إصلاح مركز بوكماخ هم من يرجون الشائعات، فأنا يحركني هدف نبيل من أجل إعادة الاعتبار لمدينة طنجة ثقافيا بغية تحريكها وتنشيطها وإعطائها دينامية من خلال استضافة أسماء ثقافية وفنية وازنة، والتي تجاوب معها الجمهور الطنجاوي بشكل كبير".

وعن سبب استهدافها أضافت الشاعرة وداد "أولا هم يستهدفونني لأنني امرأة و أترأس مركزا مهما في طنجة، ثانيا هنالك أعداء النجاح الذين يوظفون حسابات سياسية لتلطيخ سمعتي، في الحقيقة هنالك أشياء كثيرة تتداخل للهجوم علي، وعار عليهم أن يصلوا إلى هذا المستوى المنحط، فأنا أم ولدي إبن يبلغ من العمر 19 سنة، وإبنة تبلغ 21 سنة وتدرس في أمريكا وتتصل بي من هناك للسؤال عما ينشر في بعض المواقع الإخبارية..." وبلغة الأسف قالت بنموسى "حرام عليهم ، حرام أن يمسوني بهذا الشكل، ويجب التفريق بين الحياة الشخصية والحياة العملية للشخص، باراكا من الدخول في الحياة الشخصية للناس، بل ينبغي التركيز على ما أقوم به من مجهودات للرقي بالعمل الثقافي في طنجة".

وكانت بعض المواقع قد نشرت إشاعة تفيد أن وداد كانت برفقة رئيس نادي الصحافة على متن سيارته، بعد أن غادرا إحدى الملاهي الليلية، وارتكب هذا الأخير حادثة سير في حالة سكر وبعد تفتيش السيارة عثرت الشرطة على مشروبات كحولية، فقدما في حالة اعتقال أمام وكيل الملك.

وعن سر ذكر اسم رئيس نادي الصحافة في الإشاعة، قالت بنموسى "هنالك مشروعان كبيران في طنجة، بيت الصحافة الذي يقوم بأنشطة مهمة لها إشعاع وطني ودولي، ومركز بوكماخ الذي أعمل جاهدة على إحيائه من خلال مشروع مهم، وهذا كله في سبيل خدمة الوطن...بالتالي فإن هنالك من يستهدف مشاريع النهوض بالجانبين الإعلامي والثقافي في طنجة، ونحن نحتاج إلى دعم الجميع، وأنا أتقبل جميع الانتقادات، لكن حرام أن تتم مهاجمتي بهذه الطريق المنحطة" تؤكد وداد بنموسى.