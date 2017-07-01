الجيش المغربي يتحرك بالصحراء بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة..وهذه هي التفاصيل ﻿

عادت فرقة الدرك الحربي وقوات المشاة لتستقر بالمنطقة العسكرية المغلقة والمحظور الدخول إليها قرب الكركرات، بعد ضبط سيارة رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخيرة، واعتقال عناصر مشبوهة.

"شوف تيفي"

عادت فرقة الدرك الحربي وقوات المشاة لتستقر بالمنطقة العسكرية المغلقة والمحظور الدخول إليها قرب الكركرات، بعد ضبط سيارة رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخيرة، واعتقال عناصر مشبوهة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن السيارة رصدت بواسطة سلاح الجو، بتنسيق بين الجيش المغربي والموريتاني، إذ تم تحييدها والسيطرة عليها بواسطة فرقة معهود لها بمراقبة وتأمين المناطق الحدودية.

وأضافت اليومية أن القوات المسلحة المغربية، باشرت عمليات تمشيط واسعة في الشريط العازل على الحدود الجنوبية "قندرهار"، جاءت بناء على تقارير استخباراتية كشفت النقاب عن مخطط لتمرير شحنات أسلحة إلى داخل المغرب من قبل شبكات تهريب تنشط في الساحل والصحراء.

وأضافت التقارير المذكورة بضرورة تمكين عناصر الجيش المرابطة في الجدار الأمني بمعدات خاصة لمواجهة احتمال وقوع هجمات بالأسلحة، خاصة في ظل تأكيدات تكشف توفر الشبكات المذكورة على أسلحة غير تقليدية، وينتظر أن يستمر التنسيق الذي بدأته المصالح العسكرية الخارجية مع السلطات الموريتانية، لتعبيد وتسييج الطريق الرابطة بين البلدين، مرورا من المركز الحدودي الكركرات" لتأمينها من أسلحة ميليشيات تدور في فلك "البوليساريو".