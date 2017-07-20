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عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 21:57 عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد | بوليتيك
عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد
رغم قرار المنع تحدى حوالي 300 إلى 400 شخص، السلطات المحلية بإقليم الحسيمة اليوم الخميس، و نظموا مسيرة احتجاجية ،عمد فيها بعض الملثمين إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، حسب بلاغ صادر عن

شوف تيفي

رغم قرار المنع تحدى حوالي 300 إلى 400 شخص، السلطات المحلية بإقليم الحسيمة اليوم الخميس، و نظموا مسيرة احتجاجية ،عمد فيها بعض الملثمين إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، حسب بلاغ صادر عن عمالة إقليم الحسيمة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه.

و حسب ذات المصدر، أصيب 72 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة،

كما تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير.

هذا و قد غادر جميع المصابين المستشفى باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة.

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