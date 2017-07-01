ترامب في تصريح مثير : الرئيس الفرنسي ماكرو يحب الإمساك بيدي ﻿

بعد انتشار فيديو للمصافحة الغريبة والطويلة، التي جرت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات يوم الباستيل في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة

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بعد انتشار فيديو للمصافحة الغريبة والطويلة، التي جرت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات يوم الباستيل في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خرج ترامب عن صمته في مقابلة خاصة اليوم الخميس مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون "إنه رجل عظيم، وذكي وقوي، ويحب الإمساك بيدي".

وأضاف ممازحا "إنه بالفعل رجل جيد جيدا.. رجل صلب، ويتوجب عليه أن يكون كذلك، أعتقد أنه سيكون رئيسا ممتازا لفرنسا.. لكنه يحب الإمساك بيدي".

وقد اشتهر ترامب بمصافحته القوية، التي يشد فيها على يد الطرف الآخر، وقد التقطت عدسات الكاميرات صورا لزعماء وهم يشعرون بعدم الراحة خلال تلك المصافحة، إلا أن ماكرون رد بالمثل وشد على يد ترامب ولم يفلتها، لتمتد المصافحة لنحو 30 ثانية.