صادم وغريب جدا.. ''بوسة'' على خذ فتاة صيفطات شاب في مدينة فاس للحبس سنتين... ﻿

لم يكن يعلم أحد الشبان في مدينة فاس، أن ''بوسة'' على خذ إحدى السائحات الصينيات بالمدينة قد ترسله إلى غياهب السجون لمدة سنتين حبسا، واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك بعدما أعلن في قلب محكمة جنايات

شوف تيفي

لم يكن يعلم أحد الشبان في مدينة فاس، أن "بوسة" على خذ إحدى السائحات الصينيات بالمدينة قد ترسله إلى غياهب السجون لمدة سنتين حبسا، واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك بعدما أعلن في قلب محكمة جنايات فاس عن هذا الحكم الذي صدم هيئة المحامين في المدينة مؤخرا.

وكشفت مصادر محلية أن الشاب رافق السائحة المذكورة إلى مجموعة من المناطق في فاس في إطار جولتها السياحية، حيث كانت هي من طلبت منه ذلك، وقبل نهاية جولتها طلبت منه أن يأخذها إلى الرياض السياحي الذي تقيم فيه، وذلك ما تم، لكنه قبل مغادرته قبلها على خذها التي فتنته بجمالها، وانصرف لحال سبيله.

لكن السائحة سيكون لها رأيا آخرا، حيث لم تتأخر في إبلاغ الشرطة التي اعتقلته في اليوم الموالي، حيث كشفت السائحة للمحققين أن الشاب قبلها على خدها بعنف ولمس صدرها، وهو الشيء الذي وضع المتهم في مأزق حقيقي لكنه قال أنه "باس" السائحة بموافقتها وانصرف لحال سبيله.

الواقعة خلفت استياء وسط المحامين بالمدينة، والحكم الذي لم يتم استيعابه لحد اللحظة، في واقعة جد غريبة ومثيرة عرفتها مدينة فاس.