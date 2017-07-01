رسميا...تدريس الإنجليزية بالمغرب في جميع المستويات التعليمية وإصدار كتب مدرسية جديدة ﻿

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني ''محمد حصاد'' خلال الإجتماع الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بأن هناك مؤشرات عدة لتشخيص الوضعية الحالية لكنه اختار منها مؤشرين اثنين، و هما

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كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني "محمد حصاد" خلال الإجتماع الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بأن هناك مؤشرات عدة لتشخيص الوضعية الحالية لكنه اختار منها مؤشرين اثنين، و هما مؤشر نسبة التكرار، ومؤشر نسب الانقطاع عن الدراسة، واللذان يكشفان وضعية مقلقة جدا.



وحسب بلاغ صادرعقب المجلس الحكومي، تم وضع هدف تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم، حيث أكد حصاد عن مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية على مدى 3 سنوات، كما سيتم تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعميم المقاربة العملياتية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي.



ووفق منطوق البلاغ، فقد ثم إدماج تدريس اللغة الإنجليزية بصفة تدريجية لتشمل جميع المستويات، فيما سيفعل كذلك تطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، في حين سيتم إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من 2019-2020.