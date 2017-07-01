عاجل: أمر ملكي بإنشاء جهاز أمني باسم رئاسة أمن الدولة ﻿

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإنشاء جهاز أمني باسم (رئاسة أمن الدولة) يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

شوف تيفي: وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإنشاء جهاز أمني باسم (رئاسة أمن الدولة) يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمر الملكي القاضي بإنشاء رئاسة أمن الدولة تضمن فصل كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية من وزارة الداخلية وضمها إلى الرئاسة.

وأشارت إلى تعيين عبد العزيز الهويريني رئيسا لجهاز أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة بعد إنهاء خدماته العسكرية وتعيين عبد الله العيسى مساعدا له.

وأوضحت أن الأمر الملكي نص أيضا على نقل كل ما له علاقة بمهمات الأجهزة التي ضمها إلى جهاز رئاسة أمن الدولة في وكالة الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وموازنات وبنود ووثائق ومعلومات.

وأشارت الوكالة إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين تضمن توجيه جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بالتعاون فيما بينها بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.

وأفاد الأمر الملكي بأن إنشاء الجهاز الأمني الجديد يأتي نظرا "للحاجة الملحة" إلى تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات.

وأضاف أن الجهاز الجديد يأتي كذلك لمواجهة كافة التحديات الأمنية "بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".