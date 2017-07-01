مثير وبالفيديو.. سيارة إسعاف تابعة لجماعة تنقل سيدة حامل هي والبوطات ديال ليسانس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مثير وصادم، يظهر قيام سيارة إسعاف بنقل سيدة حامل إلى إحدى المستشفيات في ظروف جد سيئة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مثير وصادم، يظهر قيام سيارة إسعاف بنقل سيدة حامل إلى إحدى المستشفيات في ظروف جد سيئة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تفصايل هذا الفيديو والتي وقعت أخيرا،جرت بجماعة اوزكيتا بمراكش، حيث قامت سيارة إسعاف تابعة لهذه الجماعة بنقل سيدة حامل إلى المستشفى في ظروف غير لائقة، موضحا أنه من غير المعقول نقلها وإلى جانبها قنينات كبيرة للبنزين "بوطات ليسانس".

وعبر هذا المصدر عن دهشته الكبيرة وأيضا صدمته بسبب استغلال سيارة الإسعاف في نقل وتحميل بعض الأشياء بالرغم من أنها تابعة للدولة.