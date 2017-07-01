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رسميا...80 ألف متدرب بالتكوين المهني سيستفيذون من المنحة هذه السنة بنفس شروط الطلبة الجامعيين | بوليتيك

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رسميا...80 ألف متدرب بالتكوين المهني سيستفيذون من المنحة هذه السنة بنفس شروط الطلبة الجامعيين

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 20:52 رسميا...80 ألف متدرب بالتكوين المهني سيستفيذون من المنحة هذه السنة بنفس شروط الطلبة الجامعيين | بوليتيك
رسميا...80 ألف متدرب بالتكوين المهني سيستفيذون من المنحة هذه السنة بنفس شروط الطلبة الجامعيين
صادق المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم على مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني.

شوف تيفي

صادق المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم على مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني.

و يهدف هذا المشروع إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات.

ووفق بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، أنه ستسند مهمة صرف هذه المنحة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث سيستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد.

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