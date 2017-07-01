 عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ديسباسيتو من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة الإسلامية | منوعات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ''ديسباسيتو'' من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة

حاول سرقة السيارة ولكنه وجد مفاجأة غير متوقعة بداخلها | بووز

حاول سرقة السيارة ولكنه وجد مفاجأة غير متوقعة بداخلها

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور | مجتمع

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور

عاجل :فيديو صادم:بعد فتاة الريكسونا..مغربية تُمارس العادة السرية عبر البث المباشر في الفايسبوك | حوادث و حقوق

عاجل :فيديو صادم:بعد فتاة الريكسونا..مغربية تُمارس العادة السرية عبر البث المباشر في الفايسبوك

خطير وبالصور.. مضاربة خايبة بالأسلحة البيضاء بين ولاد درب غلف ولاد درب سلطان بالبيضاء..والطوبيس تخرب | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. مضاربة خايبة بالأسلحة البيضاء بين ولاد درب غلف ولاد درب سلطان بالبيضاء..والطوبيس

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 20:05 عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة | بوليتيك
عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث قضائي مع ''حميد المهداوي'' من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب

"شوف تيفي"+"و م ع"

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث قضائي مع "حميد المهداوي" من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ مساء اليوم الخميس، أن النيابة العامة أشعرت، اليوم، من طرف مصالح الشرطة القضائية بواقعة قيام "حميد المهداوي" بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة.

وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ب"فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك".

وأكد المصدر ذاته، في هذا الإطار، على أن البحث القضائي الجاري مع المعني بالأمر يتعلق ب"أفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية الحسيمة حميد المهداوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف | بوليتيك

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون | بوليتيك

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: عمال الشحن بمطار محمد الخامس يحتجون بالبيضاء..قضاو بينا الغرض وشردونا فالشارع | بــووز
منذ 37 دقيقة

بالفيديو: عمال الشحن بمطار محمد الخامس يحتجون بالبيضاء..قضاو بينا الغرض وشردونا فالشارع

بالفيديو.. مْحيح وهَرْس الطوموبيلات فعين الذئاب بالليل وهاشنو وقع ليه | بــووز

بالفيديو.. مْحيح وهَرْس الطوموبيلات فعين الذئاب بالليل وهاشنو وقع ليه

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني | بــووز

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني

معندهاش و عايشة فمنزل مهدد بالسقوط وطلقات بسبب تربية20 قطة..قصة مؤثرة لمي الياقوت.. عشق من نوع آخر | خارج البلاطو

معندهاش و عايشة فمنزل مهدد بالسقوط وطلقات بسبب تربية20 قطة..قصة مؤثرة لمي الياقوت.. عشق من نوع آخر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة | بوليتيك
منذ 40 ثانية

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ديسباسيتو من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة الإسلامية | منوعات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ''ديسباسيتو'' من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.