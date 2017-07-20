 عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية ﻿
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عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 19:57 عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية
عاد الملثمون للظهور من جديد في المظاهرات الإحتجاجية المتفرقة التي تعرفها حاليا شوارع مدينة الحسيمة ونواحيها، حيث قاموا قبل قليل بإستفزاز رجال القوات العمومية ما تسبب في دخول الطرفين في مواجهات.

شوف تيفي

عاد الملثمون للظهور من جديد في المظاهرات الإحتجاجية المتفرقة التي تعرفها حاليا شوارع مدينة الحسيمة ونواحيها، حيث قاموا قبل قليل بإستفزاز رجال القوات العمومية ما تسبب في دخول الطرفين في مواجهات.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد تسبب الظهور الجديد للملثمين في عودة المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين الذين لجؤوا إلى رمي الشرطة بالحجارة ما تسبب في إندلاع أعمال عنف متفرقة.

ووفق ذات المصدر، فالملثمون لم يكونوا ضمن المحتجين منذ البداية، بل يعمدون إلى إستفزاز رجال القوات العمومية، عبر رميهم بالحجارة والفرار، حيث أن مهمتهم الأساسية هي خلق البلبلة وإشعال فتيل المواجهات، رغم النداءات المتكررة من الحسيمة وخارجها بسلمية الحراك.

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الحراك المحتجين الفرار الحسيمة شوف تيفي

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