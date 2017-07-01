مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ''ديسباسيتو'' من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة الإسلامية ﻿

حظرت ماليزيا بث الأغنية الصيفية الراقصة ''ديسباسيتو'' بالإذاعة والتلفزيون الرسميين بعد وصف رجال دين في البلد ذي الغالبية المسلمة كلمات الأغنية بـ''البذيئة''. وأعلن الحظر صالح سعيد كرواك،

"شوف تيفي"

حظرت ماليزيا بث الأغنية الصيفية الراقصة "ديسباسيتو" بالإذاعة والتلفزيون الرسميين بعد وصف رجال دين في البلد ذي الغالبية المسلمة كلمات الأغنية بـ"البذيئة".

وأعلن الحظر صالح سعيد كرواك، وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي، الأربعاء، عبر هيئة راديو وتلفزيون ماليزيا الحكومية (آر.تي.إم). ولا يزال من الممكن بث الأغنية على القنوات الخاصة أو الإنترنت، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن كرواك، قال في تصريح له: "لن تبث (آر.تي.إم) الأغنية على أي من قنواتها التلفزيونية أو الإذاعية، وهو ما يدخل حيز التنفيذ فورا." وأضاف أن القرار جاء عقب شكاوى من الجمهور.

وتابع كرواك أن "القرار ينطبق فقط على هيئة (آر.تي.إم. بقية قنوات التلفزيون والراديو يحكمها تقييمها الخاص".

وذكرت الوكالة أن الأغنية، تصدرت قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم، وهيمنت على المحطات الإذاعية، وتم بث الأغنية 4.6 مليار مرة عبر منصات بارزة، مما يجعلها أكثر أغنية بوب باللغة الإسبانية نجاحا على الإطلاق.