 مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ديسباسيتو من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة الإسلامية | منوعات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ''ديسباسيتو'' من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة

حاول سرقة السيارة ولكنه وجد مفاجأة غير متوقعة بداخلها | بووز

حاول سرقة السيارة ولكنه وجد مفاجأة غير متوقعة بداخلها

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور | مجتمع

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور

عاجل :فيديو صادم:بعد فتاة الريكسونا..مغربية تُمارس العادة السرية عبر البث المباشر في الفايسبوك | حوادث و حقوق

عاجل :فيديو صادم:بعد فتاة الريكسونا..مغربية تُمارس العادة السرية عبر البث المباشر في الفايسبوك

خطير وبالصور.. مضاربة خايبة بالأسلحة البيضاء بين ولاد درب غلف ولاد درب سلطان بالبيضاء..والطوبيس تخرب | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. مضاربة خايبة بالأسلحة البيضاء بين ولاد درب غلف ولاد درب سلطان بالبيضاء..والطوبيس

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 18:48 مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور | مجتمع
مثير..بسبب بوركيني المحجبات: البنات في الجزائر طلقو حملة للنزول للشواطئ بالمايو المثير+صور
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، خلال الأسبوع الجاري، بسبب تعليقات الجزائريين حول ''البيكيني'' و''البوركيني''، والحملة التي أطلقتها ''جزائريات'' واللائي طالبن النساء بالنزول بأعداد كبيرة إلى

"شوف تيفي"

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، خلال الأسبوع الجاري، بسبب تعليقات الجزائريين حول "البيكيني" و"البوركيني"، والحملة التي أطلقتها "جزائريات" واللائي طالبن النساء بالنزول بأعداد كبيرة إلى الشواطئ بلباس البحر "المايو المثير"، وذلك من أجل الرد على دعوة الإسلاميين النساء لارتداء "البوركيني".

وحسب موقع "فرانس 24" فإن صحف جزائرية ودولية، نشرت خبر انتشار موضة "الرأس كيني" على شواطئ البحر في الجزائر، وهو قناع يغطي الوجه ترتاده النساء ويمتد للرقبة كي لا يظهر سوى العينان والأنف والفم، وهو ما جعل النساء من مدينة عنابة الساحلية، في شرق الجزائر، يقمن بإطلاق حملة على "فايسبوك" لأجل الذهاب إلى الشاطئ والسباحة بالبيكيني "المايو" كرد منهن على صفحات إسلامية، طالبت بالسباحة بالبوركيني.

وأوضح الموقع الفرنسي نقلا عن مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور"الفرنسية أن إحدى أعضاء الحملة الداعمة "للبيكيني"، والتي تنشط عبر مجموعة خاصة على فيس بوك، قالت إن الهدف منها هو مكافحة الخطاب المحافظ الذي "يعطي دروسا للأخلاق" والذي يتنامى على الشبكة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الجزائر البيكيني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

مسيرة شعبية بإمنتانوت تطالب بالتنمية ورفع التهميش والتحقيق في الصفقات | مجتمع

مسيرة شعبية بإمنتانوت تطالب بالتنمية ورفع التهميش والتحقيق في الصفقات

مثـــــير:شوفو شحال شدو من بوليسي فالحبس بسبب الرشوة | مجتمع

مثـــــير:شوفو شحال شدو من بوليسي فالحبس بسبب الرشوة

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم حضيو راسكم | مجتمع

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: رجال الإسعاف بالمحمدية دايرين الإضراب وهاعلاش | بــووز
منذ 2 دقائق

بالفيديو: رجال الإسعاف بالمحمدية دايرين الإضراب وهاعلاش

بالفيديو: عمال الشحن بمطار محمد الخامس يحتجون بالبيضاء..قضاو بينا الغرض وشردونا فالشارع | بــووز

بالفيديو: عمال الشحن بمطار محمد الخامس يحتجون بالبيضاء..قضاو بينا الغرض وشردونا فالشارع

بالفيديو.. مْحيح وهَرْس الطوموبيلات فعين الذئاب بالليل وهاشنو وقع ليه | بــووز

بالفيديو.. مْحيح وهَرْس الطوموبيلات فعين الذئاب بالليل وهاشنو وقع ليه

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني | بــووز

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة | بوليتيك
منذ 5 دقائق

عاجل.. هذا ما قرره وكيل الملك بخصوص حميد المهداوي بعد اعتقاله بالحسيمة

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات العمومية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ملثمون يدخلون على خط الإحتجاجات بالحسيمة ويتسببون في إندلاع مواجهات مع القوات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ديسباسيتو من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة الإسلامية | منوعات

مثير..بعد تحطيمها لأرقام قياسية: منع أغنية ''ديسباسيتو'' من الإذاعة والتلفزيون بهذه الدولة

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

عاجل: بعد تعرضه لاعتداء جنسي..مغني عالمي ينتحر و يشنق نفسه بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.