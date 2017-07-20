خطير وبالصور.. مضاربة خايبة بالأسلحة البيضاء بين ولاد درب غلف ولاد درب سلطان بالبيضاء..والطوبيس تخرب ﻿

شهد شارع عبد المومن بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء، أحداثا جد خطيرة، ابطالها شبان في حالة هسترية ينحدرون من حيي درب غلف ودرب سلطان، دخلوا في معركة مرعبة، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء

"شوف تيفي"

شهد شارع عبد المومن بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء، أحداثا جد خطيرة، ابطالها شبان في حالة هسترية ينحدرون من حيي درب غلف ودرب سلطان، دخلوا في معركة مرعبة، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والحجارة.

وحسب ما تشير إليه المعطيات بخصوص هذه الواقعة، فإن المعركة اندلعت بين "المشرملين" داخل حافلة للنقل العمومي عقب مشادة كلامية، لتتطور الأمور مباشرة بعد وصولها لزنقة سمية بحي درب غلف، بعد أن تبادل أبناء هذا الحي الشعبي الضرب مع آخرين داخل الحافلة ينحدرون من حي درب سلطان.

وبالرغم من خطورة هذه المواجهة فإنها لم تخلف إصابة المشاركين بها إلا أنها أسفرت في الوقت نفسه عن وقوع خسائر مادية جسيمة بالحافلة، بالإضافة إلى عرقلة حركة السير لأكثر من الساعة.