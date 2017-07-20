مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا ﻿

''كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن وزارة الصحة بإيطاليا، قررت أمس الأربعاء، سحب جميع علب أسماك مغربية تتواجد بالأسواق، نظرا لاحتوائها على أشياء غريبة كشفت عنها تحليلات تم القيام بها.

"شوف تيفي"

"كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن وزارة الصحة بإيطاليا، قررت أمس الأربعاء، سحب جميع علب أسماك مغربية تتواجد بالأسواق، نظرا لاحتوائها على أشياء غريبة كشفت عنها تحليلات تم القيام بها.



وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة الإيطالية، كشفت في بيان لها أن علب شرائح سمك "سكومبر" بالزيت النباتي يحمل علامة PUROS، تزن 125 غرام، والتي يتم انتاجها بالمغرب وبالضبط بمدينة الداخلة، تم العثور داخلها على أشياء غريبة بداخلها.

وأضافت ذات المصادر أن وزارة الصحة، أشارت إلى أن هذه العلب التي تستوردها شركة إيطالية لتسويقها بالسوق الإيطالية والتي تحمل رقم A135 وتاريخ صلاحيتها يمتد 31 دجنبر 2020، تشكل تهديدا لصحة المواطنين، داعية جميع مواطنيها إلى عدم استهلاكها وإعادتها إلى المحلات التي اقتنوها منها حتى يتم اتلافها في القريب العاجل.



