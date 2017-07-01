عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة ﻿

بدأت في هذه الأثناء ساكنة الحسيمة وبعض المحتجين والحقوقيين الذين توافدوا من مناطق أخرى بالمغرب، إلى التجمع بهدف تنظيم مسيرة موحدة في إتجاه ساحة محمد السادس بالمدينة.

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بدأت في هذه الأثناء ساكنة الحسيمة وبعض المحتجين والحقوقيين الذين توافدوا من مناطق أخرى بالمغرب، إلى التجمع بهدف تنظيم مسيرة موحدة في إتجاه ساحة محمد السادس بالمدينة.



وبالموازاة مع بداية التجمع في بعض الأحياء والأزقة لساكنة الحسيمة، شوهدت سيارات الأمن والقوات العمومية وهي تقوم بتطويق ساحة محمد السادس والأحياء المجاورة، مكتفية بمراقبة الوضع، وسط تواجد مكثف للحقوقيين ومراسلين لقنوات إعلامية دولية.



وحسب مصادر من عين المكان، فنشطاء الإحتجاجات نظموا عدة مسيرات إحتجاجية متفرقة داخل الأحياء، بهدف الوصول إلى ساحة محمد السادس من جميع الإتجاهات، لكن لم تسجل لحدود هذه اللحظات أية مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.