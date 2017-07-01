عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي ﻿

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع1، أن النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة لم يتقدموا بأي إعلان بالدخول في إضراب عن الطعام.

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أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع1، أن النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة لم يتقدموا بأي إعلان بالدخول في إضراب عن الطعام.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، ردا على التسجيل الصوتي المنشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للمعتقل "ن.ز"، أن النزلاء المعنيين بالأمر قد تناولوا يوم أمس طعامهم بحضور أفراد عائلاتهم أثناء زيارتهم لهم بالمؤسسة.

وذكر البلاغ أنه "مع ذلك لازال بعض المحاميين والمحاميات ينشرون في بعض المواقع الالكترونية المنساقة معهم ادعاءات كاذبة بدخول النزلاء المعنيين في إضراب عن الطعام واستمرارهم فيه. وهذا دليل صريح على أن هذه الجهات منشغلة عن الحقيقة والواقع الفعلي للنزلاء المعنيين بالمؤسسة بالجري وراء أهداف وأجندات مشبوهة".

وأضاف أن "هؤلاء تمادوا في غيهم إلى درجة نشر تسجيل صوتي، زاعمين أنه أنجز بالمؤسسة، في حين أن النزيل المعني أقر بأنه أنجز منذ حوالي أسبوعين في أحد لقاءاته مع محامييه خارج المؤسسة، علما أن هذه الإدارة تتخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية الضرورية للحفاظ على أمنها وعلى سلامة النزلاء والأشخاص. وعلاوة على ذلك ليس في التسجيل أي ذكر للإضراب عن الطعام المزعوم ولا ما يحيل إلى السياق الحالي لأحداث الحسيمة".

واعتبرت المندوبية أن هذه الدلائل تؤكد أن هؤلاء المحاميين ومن يقف وراءهم منخرطون في تنفيذ برنامج تحريضي الهدف منه هو تأجيج الوضع في المنطقة ولو على حساب أخلاق المهنة ومصلحة النزلاء.