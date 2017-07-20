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بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 18:01 بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع
بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، تم التقاطها من داخل أحد المراكز التجارية بأوروبا والتي قيل عنها تعود لفاكهة التين الشوكي ''الهندية'' المصدرة من المغرب.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، تم التقاطها من داخل أحد المراكز التجارية بأوروبا والتي قيل عنها تعود لفاكهة التين الشوكي "الهندية" المصدرة من المغرب.

وحسب ناشري هذه الصورة فإن "الهندية المغربية" يبلغ سعرها في الأسواق الأوروبية 15 درهما للحبة الواحدة، وهو السعر الذي جعل آلاف المغاربة يتفاعلون من خلال بعض التعليقات.

ووصف المغاربة النشطاء في تفاعلهم المغرب بـ "بلاد الخير"، موضحين أن حبة "الهندية" داخل أرض الوطن لا يتجاوز سعرها أحيانا 50 سنتيما وبالتالي فهي في متناول جميع المواطنين.

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المغرب شوف تيفي أوروبا مواقع التواصل الاجتماعي الهندية

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بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

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أمس 11:05 GMT

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