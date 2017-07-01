عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف ﻿

ناشد معتقلو حراك- الريف المتواجدون بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، الجماهير الشعبية الإلتزام بالسلمية وعدم الإنجرار وراء أي شكل من أشكال العنف، خلال المسيرة الإحتجاجية التي ستنطلق بعد لحظات.

شوف تيفي



ناشد معتقلو حراك- الريف المتواجدون بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، الجماهير الشعبية الإلتزام بالسلمية وعدم الإنجرار وراء أي شكل من أشكال العنف، خلال المسيرة الإحتجاجية التي ستنطلق بعد لحظات.



ووفق بلاغ "لناصر الزفزافي" ورفاقه المعتقلين أعلنوا من خلاله عن قرارهم تعليق الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه منذ يوم 17 يوليوز 2017، وذلك من أجل فتح المجال للمبادرات الحقيقية التي تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وخلق جو من الإنفراج يسمح بتحقيق مطالب الحراك لما فيه من مصلحة للريف والوطن".



وحسب منطوق البلاغ، فالخطوة الجديدة تأتي " لترك الفرصة أمام مبادرة جديدة لإنهاء أزمة الريف، وكذا "رأفة بعوائلنا وأهلنا ونزولا عند رغبة أحرار وحرائر الريف العظيم".



