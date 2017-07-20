بالصور.. مواقع إخبارية تسقط ضحية التضليل الاعلامي لفيديو قديم جديد بالحسيمة ﻿

تداولت مجموعة من المواقع شريط فيديو تحت عنوان ''منع قوات الأمن المواطنين من الالتحاق بالحسيمة'' حيث تم تداول نفس الفيديو الذي اكتشفت قناة ''شوف تيفي'' من خلال تحرياتها بحثا عن حقيقة الأمر ليتبين ان

"شوف تيفي":

تداولت مجموعة من المواقع شريط فيديو تحت عنوان "منع قوات الأمن المواطنين من الالتحاق بالحسيمة" حيث تم تداول نفس الفيديو الذي اكتشفت قناة "شوف تيفي" من خلال تحرياتها بحثا عن حقيقة الأمر ليتبين ان الفيديو المتداول حاليا سبق نشره قبل شهرين.



وقد تم نشر هذا الفيديو المتداول اليوم 20 يوليوز 2017 على موقع يوتيوب تحت عنوان" الحسيمة: هكذا حاولت قوات الأمن بإمزورن منع موكب أحرار تماسينت من الالتحاق بساحة الشهداء".

على أساس أنه مرتبط بمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة،في حين أن هذا الفيديو قد سبق نشره يوم 19 ماي 2017 تحت نفس العنوان.

هذا رابط الفيديو الذي نشر اليوم 20 يوليوز 2017

https://www.youtube.com/watch?v=MTNY3Fblh3Y

ون هذا رابط الفيديو الذي نشر يوم 19 ماي 2017

https://www.youtube.com/watch?v=lLFwRShT2K0