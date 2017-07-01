وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون ﻿

تنظم وزارة الصحة، وبدعم من الجمعية المغربية الطبية للتضامن ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، حملة طبية للتشخيص والتكفل بأمراض العيون خاصة جراحة الساد ''الجلالة'' لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة أيام الجمعة

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تنظم وزارة الصحة، وبدعم من الجمعية المغربية الطبية للتضامن ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، حملة طبية للتشخيص والتكفل بأمراض العيون خاصة جراحة الساد "الجلالة" لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة أيام الجمعة السبت والأحد 21 ،22 و23 يوليوز 2017.



في إطار تعزيز العرض الصحي بإقليم الحسيمة ومن أجل تقريب الخدمات الصحية والعلاجية من ساكنة المناطق النائية، وتخفيف معاناة المرضى مع طول آجال و مدد مواعيد الاستفادة من الفحوصات الطبية المتخصصة والعمليات الجراحية،



وتهدف هذه الحملة الطبية المتخصصة الى الكشف عن ضعاف البصر وأمراض العيون بالخصوص مرضى الساد "الجلالة"، حيث سيتم التكفل الجراحي المجاني ب 300 شخص خاصة المعوزين منهم وذوي الدخل المحدود، حيث سيتم تعزيز العرض الصحي بإقليم الحسيمة وتقريب الخدمات الصحية والعلاجية من ساكنة المناطق النائية، وتخفيف معاناة المرضى مع طول آجال و مدد مواعيد الاستفادة من الفحوصات الطبية المتخصصة والعمليات الجراحية،



وسيتم تنظيم هذه الحملة الطبية بكل من جماعة إساكن وبلدية تارجيست كمرحلة أولى، وستليها حملة طبية أخرى متخصصة في أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الإقليمي للحسيمة كمرحلة ثانية.



ووفق بلاغ صحفي لوزارة الصحة، فقد عبأت الوزارة ما يناهز 100 إطار طبي وتمريضي وتقني وإداري، كما قامت بتوفير كميات مهمة من الأدوية والمعدات البيوطبية والتي سيستفيد منها المرضى مجانا وبحسب الوصفات الطبية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الطبية الخاصة بأمراض العيون تأتي بعد حملتين طبيتين همتا فحوصات طب العيون وفحوصات طب القلب والشرايين نظمتا مؤخرا لفائدة 600 مواطنة ومواطن من ساكنة إقليم الحسيمة. وكانت هذه المبادرة انطلاقة فعلية لعدة حملات طبية متخصصة بكل جهات وأقاليم المملكة، والمتعلقة بالتخصصات التي تصل مدد المواعيد الخاصة بها شهرين فما فوق.