 وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف | بوليتيك

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف

بالصور.. مواقع إخبارية تسقط ضحية التضليل الاعلامي لفيديو قديم جديد بالحسيمة | صحافة

بالصور.. مواقع إخبارية تسقط ضحية التضليل الاعلامي لفيديو قديم جديد بالحسيمة

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون | بوليتيك

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي شعو بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب | بوليتيك

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب

عاجل: ممثلة مغربية معروفة دارت عملية جراحية وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

عاجل: ممثلة مغربية معروفة دارت عملية جراحية وهاشنو وقع ليها

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 17:30 وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون | بوليتيك
وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون
تنظم وزارة الصحة، وبدعم من الجمعية المغربية الطبية للتضامن ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، حملة طبية للتشخيص والتكفل بأمراض العيون خاصة جراحة الساد ''الجلالة'' لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة أيام الجمعة

شوف تيفي

تنظم وزارة الصحة، وبدعم من الجمعية المغربية الطبية للتضامن ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، حملة طبية للتشخيص والتكفل بأمراض العيون خاصة جراحة الساد "الجلالة" لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة أيام الجمعة السبت والأحد 21 ،22 و23 يوليوز 2017.

في إطار تعزيز العرض الصحي بإقليم الحسيمة ومن أجل تقريب الخدمات الصحية والعلاجية من ساكنة المناطق النائية، وتخفيف معاناة المرضى مع طول آجال و مدد مواعيد الاستفادة من الفحوصات الطبية المتخصصة والعمليات الجراحية،

وتهدف هذه الحملة الطبية المتخصصة الى الكشف عن ضعاف البصر وأمراض العيون بالخصوص مرضى الساد "الجلالة"، حيث سيتم التكفل الجراحي المجاني ب 300 شخص خاصة المعوزين منهم وذوي الدخل المحدود، حيث سيتم تعزيز العرض الصحي بإقليم الحسيمة وتقريب الخدمات الصحية والعلاجية من ساكنة المناطق النائية، وتخفيف معاناة المرضى مع طول آجال و مدد مواعيد الاستفادة من الفحوصات الطبية المتخصصة والعمليات الجراحية،

وسيتم تنظيم هذه الحملة الطبية بكل من جماعة إساكن وبلدية تارجيست كمرحلة أولى، وستليها حملة طبية أخرى متخصصة في أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الإقليمي للحسيمة كمرحلة ثانية.

ووفق بلاغ صحفي لوزارة الصحة، فقد عبأت الوزارة ما يناهز 100 إطار طبي وتمريضي وتقني وإداري، كما قامت بتوفير كميات مهمة من الأدوية والمعدات البيوطبية والتي سيستفيد منها المرضى مجانا وبحسب الوصفات الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الطبية الخاصة بأمراض العيون تأتي بعد حملتين طبيتين همتا فحوصات طب العيون وفحوصات طب القلب والشرايين نظمتا مؤخرا لفائدة 600 مواطنة ومواطن من ساكنة إقليم الحسيمة. وكانت هذه المبادرة انطلاقة فعلية لعدة حملات طبية متخصصة بكل جهات وأقاليم المملكة، والمتعلقة بالتخصصات التي تصل مدد المواعيد الخاصة بها شهرين فما فوق.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحة الحسيمة الجلالة الطب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف | بوليتيك

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي شعو بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب | بوليتيك

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني | بــووز
منذ 27 دقيقة

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني

معندهاش و عايشة فمنزل مهدد بالسقوط وطلقات بسبب تربية20 قطة..قصة مؤثرة لمي الياقوت.. عشق من نوع آخر | خارج البلاطو

معندهاش و عايشة فمنزل مهدد بالسقوط وطلقات بسبب تربية20 قطة..قصة مؤثرة لمي الياقوت.. عشق من نوع آخر

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط | خارج البلاطو

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال | قنوات أخرى

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.