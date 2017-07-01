 قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف | بوليتيك

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف

بالصور.. مواقع إخبارية تسقط ضحية التضليل الاعلامي لفيديو قديم جديد بالحسيمة | صحافة

بالصور.. مواقع إخبارية تسقط ضحية التضليل الاعلامي لفيديو قديم جديد بالحسيمة

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون | بوليتيك

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي شعو بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب | بوليتيك

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب

عاجل: ممثلة مغربية معروفة دارت عملية جراحية وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

عاجل: ممثلة مغربية معروفة دارت عملية جراحية وهاشنو وقع ليها

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 17:28 قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي شعو بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب | بوليتيك
قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب
ذكرت القناة التلفزيونية العمومية الهولندية (نوس) أن المدعو سعيد شعو، الذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية على إثر مذكرة دولية أصدرها المغرب، والمتهم أيضا بتهريب المخدرات في هولندا،

شوف تيفي:

ذكرت القناة التلفزيونية العمومية الهولندية (نوس) أن المدعو سعيد شعو، الذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية على إثر مذكرة دولية أصدرها المغرب، والمتهم أيضا بتهريب المخدرات في هولندا، سيتم مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه أمام قضاء هذا البلد.

وأكدت القناة نقلا عن مصادر قضائية أن " شكوكا تحوم حول المدعو سعيد شعو في قضية تهريب مخدرات توجد قيد التحقيق في هولندا ".

وذكرت بأن الشرطة الهولندية فككت في 2015 شبكة لتهريب المخدرات كان ضمنها هذا الأخير.

وأضافت القناة العمومية الهولندية أن الشرطة عثرت خلال عمليات مداهمة في إطار هذه القضية بالأساس على أسلحة نارية ومشتل للقنب الهندي، مشيرة إلى أن شعو من المنتظر أن يمثل أمام القاضي لمواجهته بالأفعال المنسوبة إليه في هولندا قبل أن تذكر بأن قرار ترحيله إلى المغرب سيتم اتخاذه في شتنبر المقبل.

وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير أنها ألقت القبض على المدعو سعيد شعو وهو مهرب مخدرات معروف من أصول مغربية مقيم بهولندا.

ويأتي هذا التوقيف على إثر مذكرة دولية أصدرها القضاء المغربي من أجل " تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية ".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شعو مخدرات هولندا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف | بوليتيك

عاجل...معتقلو حراك-الريف بعكاشة يعلقون الإضراب عن الطعام لإيجاد فرصة جديدة لإنهاء الأزمة بالريف

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون | بوليتيك

وزارة الصحة تنظم حملة طبية بإقليم الحسيمة لفائدة مرضى العيون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني | بــووز
منذ 26 دقيقة

الرحمة..مدينةٌ بالدارالبيضاء بدون وسائل النقل و ساكنتها تُعاني

معندهاش و عايشة فمنزل مهدد بالسقوط وطلقات بسبب تربية20 قطة..قصة مؤثرة لمي الياقوت.. عشق من نوع آخر | خارج البلاطو

معندهاش و عايشة فمنزل مهدد بالسقوط وطلقات بسبب تربية20 قطة..قصة مؤثرة لمي الياقوت.. عشق من نوع آخر

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط | خارج البلاطو

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال | قنوات أخرى

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

مثير وبالصور..شوفو أشنو لقاو فعلب ديال الحوت المغربي بإيطاليا

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة | بوليتيك

عاجل...إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الممنوعة من قبل السلطات المحلية بالحسيمة

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل:إدارة سجن عكاشة ترد على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة | مجتمع

بالصورة..المغرب بلاد الخير: الهندية المغربية كتباع في أوروبا بـ 15 درهم للواحدة

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.