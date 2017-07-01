قناة هولندية:الأمن الهولندي يُواجه المغربي ''شعو'' بالأفعال المنسوبة إليه بهولندا و ليس بالمغرب ﻿

ذكرت القناة التلفزيونية العمومية الهولندية (نوس) أن المدعو سعيد شعو، الذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية على إثر مذكرة دولية أصدرها المغرب، والمتهم أيضا بتهريب المخدرات في هولندا،

شوف تيفي:

ذكرت القناة التلفزيونية العمومية الهولندية (نوس) أن المدعو سعيد شعو، الذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية على إثر مذكرة دولية أصدرها المغرب، والمتهم أيضا بتهريب المخدرات في هولندا، سيتم مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه أمام قضاء هذا البلد.

وأكدت القناة نقلا عن مصادر قضائية أن " شكوكا تحوم حول المدعو سعيد شعو في قضية تهريب مخدرات توجد قيد التحقيق في هولندا ".

وذكرت بأن الشرطة الهولندية فككت في 2015 شبكة لتهريب المخدرات كان ضمنها هذا الأخير.

وأضافت القناة العمومية الهولندية أن الشرطة عثرت خلال عمليات مداهمة في إطار هذه القضية بالأساس على أسلحة نارية ومشتل للقنب الهندي، مشيرة إلى أن شعو من المنتظر أن يمثل أمام القاضي لمواجهته بالأفعال المنسوبة إليه في هولندا قبل أن تذكر بأن قرار ترحيله إلى المغرب سيتم اتخاذه في شتنبر المقبل.

وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير أنها ألقت القبض على المدعو سعيد شعو وهو مهرب مخدرات معروف من أصول مغربية مقيم بهولندا.

ويأتي هذا التوقيف على إثر مذكرة دولية أصدرها القضاء المغربي من أجل " تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية ".