اعتقال المهداوي من قلب الحسيمة ﻿

اعتقل حميد المهداوي مدير موقع ''بديل'' مساء اليوم الخميس بشارع عبد الكريم الخطابي قرب مسجد غينيا بمدينة الحسيمة، حسب ما نشره موقع ''بديل'' قبل لحظات.

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اعتقل حميد المهداوي مدير موقع "بديل" مساء اليوم الخميس بشارع عبد الكريم الخطابي قرب مسجد غينيا بمدينة الحسيمة، حسب ما نشره موقع "بديل" قبل لحظات.

وأكد أحد المواطنين أن سيارة للأمن أوقفت سيارة الزميل المهداوي وتم اقتياده على متن سيارة الشرطة صوب مفوضية الأمن.

وظل المهداوي في العديد من الاحتجاجات يقوم بتغطيات مباشرة أثارت جدلا واسعا عن طريق تقنية البث المباشر المتاحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وكان اليوم يقوم بتغطية مباشرة من قلب الحسيمة رغم صدور قرار منع مسيرة كان المزمع تنظيمها اليوم. هذا ولم تعرف لحدود الساعة أية تفاصيل عن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مهداوي ولا التهمة الموجهة إليه.