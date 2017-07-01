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مسيرة شعبية بإمنتانوت تطالب بالتنمية ورفع التهميش والتحقيق في الصفقات

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 16:35 مسيرة شعبية بإمنتانوت تطالب بالتنمية ورفع التهميش والتحقيق في الصفقات | مجتمع
مسيرة شعبية بإمنتانوت تطالب بالتنمية ورفع التهميش والتحقيق في الصفقات
عاد المواطنون بمنطقة إمنتانوت إلى تنظيم مسيرة إحتجاجية حاشدة اليوم الخميس، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول الصفقات والمشاريع المبرمجة بالمنطقة خاصة المتعلقة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

 

شوف تيفي:

عاد المواطنون بمنطقة إمنتانوت إلى تنظيم مسيرة إحتجاجية حاشدة اليوم الخميس، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول الصفقات والمشاريع المبرمجة بالمنطقة خاصة المتعلقة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

وطالب المحتجون وفق شعارات تناقلها نشطاء عبر مقاطع فيديو، المسؤولين إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الصفقات العمومية التي أعلن عنها خلال الولاية الحكومية السابقة، والتي لم يستجب بعضها لإنتظارات الساكنة فيما، مشاريع أخرى لم ترى النور بعد.

وإشتكى المواطنون من إرتفاع فواتير الماء والكهرباء بالمنطقة، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير التنمية وخلق فرص الشغل للشباب المعطل بالمنطقة الذين يخوضون إعتصامات بشكل يومي أمام المؤسسات العمومية منذ شهور.



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الإعتصام الإحتجاجات المعطل المنطقة شوف تيفي

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