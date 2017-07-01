 الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يقررون الإعتصام بالنيابات والأكاديميات ﻿
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الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يقررون الإعتصام بالنيابات والأكاديميات | بوليتيك

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الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يقررون الإعتصام بالنيابات والأكاديميات

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 16:26 الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يقررون الإعتصام بالنيابات والأكاديميات | بوليتيك
الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يقررون الإعتصام بالنيابات والأكاديميات
كشف مصدر مطلع، من إحدى التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية، أنهم سيدخلون في إعتصام شبه يومي داخل الأكاديميات ونيابات التعليم بالمملكة لإجبار وزارة التربية الوطنية النظر


بوليتيك
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كشف مصدر مطلع، من إحدى التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية، أنهم سيدخلون في إعتصام شبه يومي داخل الأكاديميات ونيابات التعليم بالمملكة لإجبار وزارة التربية الوطنية النظر في تظلماتهم.

ووفق ذات المصدر، فأمام استمرار الوزارة في تجاهلها لمطالب المتضررات والمتضررين، وإصرارها على خرق القانون وترويج المغالطات من داخل قبة البرلمان، سندخل في خطوات محلية بالأقاليم، في أفق الإستعداد إلى أشكال إحتجاجية جهوية ووطنية.

وحسب ذات المصدر، فالأساتذة المتضررون، يرفضون النتائج المعلنة، "لما تشكله من خرق سافر للقانون، وللمذكرة الإطار 056/15، التي تعتبر مرجعا في تدبير ملف الحركة الانتقالية، حيث يطالب المتضررون الجهات المسؤولة بتصحيح هذه الوضعية غير السليمة، وضمان حق تكافؤ الفرص بين جميع مكونات الأسرة التعليمية، ضمانا لاستقرارها النفسي والاجتماع".

من جهة صرح مصدر من داخل الوزارة أن المصالح المعنية داخل الوزارة، ضاعفت من جهودها لدراسة جميع شكايات المتضررين، وأنها جندت جميع الإمكانات وفق ماينص عليه القانون.


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