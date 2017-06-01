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الاتحاديون يسعون للدفع بمجاهد لإدارة "لاماب" على حساب الهاشمي وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 16:23 الاتحاديون يسعون للدفع بمجاهد لإدارة لاماب على حساب الهاشمي وهذه هي التفاصيل | صحافة
الاتحاديون يسعون للدفع بمجاهد لإدارة "لاماب" على حساب الهاشمي وهذه هي التفاصيل
يروج في الكواليس أن ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسعى للدفع بقوة بيونس مجاهد، لتعيينه على رأس وكالة المغرب العربي للأنباء، خلفا للمدير الحالي خليل الهاشمي الادريسي،

شوف تيفي

يروج في الكواليس أن ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسعى للدفع بقوة بيونس مجاهد، لتعيينه على رأس وكالة المغرب العربي للأنباء، خلفا للمدير الحالي خليل الهاشمي الادريسي، وذلك لإرضاء "الخواطر" بعد أن تم استبعاده من على رأس نقابة الصحفيين وفشل استوزاره داخل حكومة سعد الدين العثماني.

وأوردت "الأسبوع" في عددها الأخير، أن قياديي حزب "الوردة" عندما فشلوا في تنصيب مجاهد وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني التي دخلها الاتحاد الاشتراكي بثلاث أسماء، يريدون بقوة تمكينه لإدارة الوكالة مكان المدير الحالي الهاشمي الادريسي.

وبخصوص الهجوم الذي يتعرض له مدير الوكالة، لم تستبعد الصحيفة ذاتها نقلا عن مصادر برلمانية من حزب العدالة والتنمية أن يكون مجاهد وراء هذه الهجومات التي انهالت على مدير الوكالة المذكورة.

 

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الاتحادالاشتراكي وكالة لاماب مجاهد

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