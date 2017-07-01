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رسميا.. لجنة الداخلية بالبرلمان تخضع رجال الوقاية المدنية لقواعد الإنضباط العسكري

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 16:17 رسميا.. لجنة الداخلية بالبرلمان تخضع رجال الوقاية المدنية لقواعد الإنضباط العسكري | بوليتيك
رسميا.. لجنة الداخلية بالبرلمان تخضع رجال الوقاية المدنية لقواعد الإنضباط العسكري
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 19 يوليوز 2017، على مشروع قانون رقم 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون 2.16.814 الصادر في (30 سبتمبر 2016)

شوف تيفي



صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 19 يوليوز 2017، على مشروع قانون رقم 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون 2.16.814 الصادر في (30 سبتمبر 2016) والمتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وجرى الإجتماع، بحضور أعضاء اللجنة، ووزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" حيث ثمت مناقشة المرسوم، والمصادقة عليه بعد تدخل لممثلي الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حيث ينتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه، للمناقشة مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية أواسط شهر أكتوبر المقبل.


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