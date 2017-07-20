عاجل..حريق مهول بالقصر الكبير..والسبب بوطة صغيرة ﻿

اندلع حريق مهول، قبل قليل من يومه الخميس، داخل منزل يوجد على مستوى حومة سيدي الرايس بمدينة القصر الكبير نتيجة تسرب للغاز من قنينة من الحجم الصغير.



"شوف تيفي"





اندلع حريق مهول، قبل قليل من يومه الخميس، داخل منزل يوجد على مستوى حومة سيدي الرايس بمدينة القصر الكبير نتيجة تسرب للغاز من قنينة من الحجم الصغير.



وفور اندلاع النيران داخل المنزل، حلت شاحنة تابعة للوقاية المدنية، وتمكنت بصعوبة من إخماد ألسنة النيران التي اندلعت في جميع غرف المنزل، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة.

وفتحت المصالح الأمنية فور حلولها بمكان الحريق، تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث الذي لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية بالرغم من خطورته.





