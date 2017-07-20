جد مؤثر.. مؤذن فارق الحياة داخل مسجد قبل آذان صلاة الفجر+صورة تظهر لحظة وفاته وهو يقرأ القرآن ﻿

فارق مؤذن سوري الجنسية، ''عبد الحق سعيد كامل الحلبي''، البالغ من العمر قيد حياته 60 عاماً، الحياة قبل أن يؤذن لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الماضي بدقائق معدودة داخل مسجد ''السليماني'' بحي الصفا ''5'' في جدة،

"شوف تيفي"

فارق مؤذن سوري الجنسية، "عبد الحق سعيد كامل الحلبي"، البالغ من العمر قيد حياته 60 عاماً، الحياة قبل أن يؤذن لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الماضي بدقائق معدودة داخل مسجد "السليماني" بحي الصفا "5" في جدة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الخميس.

وأوضح الموقع السعودي أن المؤذن المتوفي، له ابنان هما "خلدون وأنس" وثلاث بنات، قد أمضى 40 عاماً من حياته داخل السعودية، وعاش مولعاً بكتاب الله ورفع الأذان وخدمة بيت الله، فكتب الله له أن يموت وهو يقرأ القرآن في المسجد.

وأضاف ذات الموقع أن "الحلبي"، عرف منذ نشأته، ببر والديه في حياتهما ومماتهما وخدمة أهله والمعتمرين والحجاج وعابري السبيل وإغاثة الملهوف، وختم رحلة عمره في السنوات الثلاث الأخيرة بالتطوع لخدمة بيت الله والمصلين ورفع الأذان وإفطار الصائمين وأداء حاجة المحتاجين.



